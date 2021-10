Nintendo Switch OLED : changer de cartouche va devenir un vrai cauchemar

Avec sa nouvelle Nintendo Switch OLED, le fabricant japonais n’a pas fait qu’améliorer sa console classique, puisque la nouvelle génération arrive avec son lot de défauts. Changer de jeu sera plus difficile que jamais.

La nouvelle Switch OLED devrait arriver dès demain chez les premiers clients qui ont précommandé la console. Bien que celle-ci apporte des nouveautés très intéressantes comme le nouvel écran OLED, le port Ethernet, les nouveaux haut-parleurs ou encore le pied ajustable plus large, Nintendo a également compliqué l’accès à une partie importante de la console.

En effet, Nintendo a revu le design du couvercle du port carte de jeu situé au sommet du côté droit de la nouvelle console OLED. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, ce dernier ne possède plus l’encoche caractéristique qui permettait d’ouvrir simplement la trappe.

Vous aurez besoin de vos ongles pour changer de carte de jeu

Sur la Switch OLED, l’absence d’encoche qui permettait d’ouvrir facilement la porte pour les cartouches va rendre l’opération beaucoup plus compliquée. Il y a toujours un espace, mais il est beaucoup plus fin et donc plus difficile à trouver, à moins d'avoir des ongles longs.

Faire levier pourrait donc être beaucoup plus difficile que sur la génération précédente, ce qui ne devrait pas plaire à tout le monde. On imagine que les joueurs avec de grosses mains ou les enfants vont avoir beaucoup plus de mal à changer de jeu sur cette nouvelle Switch OLED.

On ne sait pas vraiment pourquoi Nintendo a changé le design du couvercle pour les cartouches, mais il se pourrait que l’entreprise ait voulu mieux sécuriser ce port. Rendre les cartes plus difficiles d’accès permettrait d’éviter que la trappe ne s’ouvre par erreur ou que quelqu’un qui veut vous voir jouer vous enlève trop facilement la cartouche.

Quoi qu’il en soit, nous vous dirons ce que nous en pensons lors de notre test de la Nintendo Switch OLED. La console sera disponible pour tous à partir de demain, mais comme les PS5 et Xbox Series X, des pénuries sont à prévoir. En effet, la console est déjà victime de son succès dans des pays comme le Japon, certains joueurs devraient également avoir du mal à s’en procurer une ici.