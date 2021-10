Nintendo Switch : cette fonction pour les jeux N64 fera plaisir aux puristes

Nintendo vient d'annoncer du nouveau concernant les jeux N64 à venir sur le service Nintendo Switch Online. D'après les dires du constructeur, il sera possible de jouer à ces classiques avec le standard d'encodage PAL et ses 50 Hz de l'époque. Une fonctionnalité qui fera à coup sûr plaisir aux puristes qui souhaiteront redécouvrir ces jeux dans les mêmes conditions que dans les années 90.

La Nintendo Switch OLED vient tout juste de sortir, et promis vous aurez bientôt un test en bonne et due forme pour connaître nos impressions sur la dernière console de Nintendo. En attendant, vous n'êtes pas sans savoir que Nintendo a annoncé récemment l'arrivée prochaine de jeux N64 et MegaDrive via le service Nintendo Switch Online. Deux manettes N64 et MegaDrive seront également de la partie, si vous souhaitez (re)découvrir ces titres cultes avec l'ergonomie des contrôleurs d'antan.

Or, Nintendo vient tout juste de révéler un détail important concernant ces jeux N64 à venir. En effet, Big N vient de confirmer sur Twitter que les titres N64 seront proposés dans leur version anglaise en 60 Hz. Néanmoins si vous voulez replonger dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time ou dans Mario Kart 64 dans les mêmes conditions qu'en 1996, une fonctionnalité est là pour ça.

Jouez aux jeux N64 comme en 1996

En effet, l'entreprise nippone a annoncé qu'il sera possible de basculer sur le standard d'encodage original PAL en 50 Hz, ce bon vieux standard qui a la fâcheuse tendance à écraser les images et ralentir l'image. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les puristes. Hormis ces clarifications effectuées par Nintendo, le constructeur n'a pas toujours pas précisé une information de taille.

Combien faudra-t-il payer en supplément pour profiter des jeux N64 et MegaDrive via le Nintendo Switch Online ? En effet, Nintendo a d'ores et déjà fait savoir qu'il y aura un surcoût pour profiter des ces jeux rétro. Pour l'instant, la firme nippone n'a toujours révélé le montant de l'abonnement mensuel à Nintendo Switch Online incluant les jeux N64 et MegaDrive.

Autre point, la date d'arrivée des jeux N64 et MegaDrive n'a toujours pas été précisée non plus. Nous devons pour l'instant nous contenter d'un vague Fin octobre 2021. Concernant la liste des jeux N64 annoncés, vous pourrez compter sur Super Mario 64, The Legend of Zelda : Ocarine of Time, StarFox 64, Mario Kart 64, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, Operation : Winback et Yoshi's Story.