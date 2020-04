Nintendo Switch : bientôt un nouveau modèle avec un second écran ?

La Nintendo Switch bientôt avec deux écrans ? C’est en tout cas la théorie du chercheur en sécurité Mike Heskin. Cette hypothèse viendrait appuyer plusieurs rumeurs selon lesquelles le constructeur voudrait enterrer définitivement la 3DS. Au profit de la Switch ? C’est une possibilité.

Alors que les joueurs attendent impatiemment le remake sur Switch de Super Mario Galaxy, Nintendo aurait également d’autres projets côté hardware. Selon le chercheur en sécurité informatique Mike Heskin, Big N serait en train de travailler sur un nouveau modèle de sa console hybride, cette fois-ci équipée d’un écran secondaire.

L’expert a réussi à mettre la main sur quelques lignes de codes intéressantes, en farfouillant dans la dernière mise à jour firmware 10.0.0 de la console. Ces lignes mentionnent un nouveau modèle matériel appelé « nx-abcd ». Or, les précédents modèles de Nintendo Switch correspondaient à des dénominations similaires : nx-abca pour la première Switch, nx-abca2 pour le kit de développement, et nx-abcc pour la Switch Lite.

La logique voudrait donc que cette mystérieuse « nx-abcd » soit la prochaine itération de la console. D’après d’autres données dataminées par Mike Heskin, « il y a des preuves d’une sorte d’écran secondaire ajouté exclusivement sur ce modèle », précise-t-il sur Twitter.

Un Switch à deux écrans pour enterrer la 3DS

L’hypothèse d’une Switch à deux écrans appuie des précédentes rumeurs selon lesquelles Nintendo s’apprête à mettre fin à la carrière de la 3DS. Avec son aspect nomade, la Switch se veut aussi bien être une console portable qu’une console de salon. Et bien évidemment, la Switch a fait de l’ombre à la 3DS.

En ajoutant une telle fonctionnalité, Nintendo conforterait davantage les capacités « nomades » de la console, et décuplerait les possibilités de game-design pour les développeurs. Quoiqu’il en soit, si cette console est bel et bien en cours de développement, elle ne fera son arrivée qu’en 2021, Nintendo ayant assuré qu’aucune nouvelle Switch ne sortira cette année. Pas de version Pro de la Switch cet été donc. Peut-être que le constructeur nippon préfère attendre l’année prochaine, pour éviter de se retrouver au milieu du duel de fin d’année entre la Xbox Series X et la PS5.

Source : Ubergizmo