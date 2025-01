Nintendo Switch 2 : on sait peut-être enfin à quoi sert le nouveau bouton « C » des Joy-Cons

De nouvelles informations issues d'une analyse du système d'exploitation de la Switch actuelle viennent peut-être de dévoiler la fonction du mystérieux bouton « C » qui équipera les Joy-Con de la future Nintendo Switch 2.

Pour ceux qui ont suivi la longue série de fuites au sujet de la prochaine Nintendo Switch 2, vous savez déjà probablement que les Joy-Cons seront légèrement différents sur cette nouvelle génération. Au programme, diverses améliorations au niveau des gachettes et des joysticks, mais surtout un nouveau bouton « C ».

Jusqu’à présent, mis à part sa présence sur le Joy-Con droit, nous ne savions pas vraiment à quoi servira ce bouton. Mais cela vient peut-être de changer, puisqu’une découverte, partagée par des dataminers sur Discord, suggère que « C » signifierait « Campus », une fonctionnalité sociale intégrée.

La Nintendo Switch 2 aurait un nouveau bouton dédié aux fonctions sociales

Selon ces sources, ce nouveau bouton permettrait d'accéder à un système de communication avancé, offrant la possibilité de créer des salons pouvant accueillir jusqu'à 12 abonnés Nintendo Switch Online. La fonctionnalité inclurait également le partage d'écran, une option particulièrement utile pour l'entraide entre joueurs, similaire à ce que propose déjà la PlayStation 5.

Les dataminers précisent que ce système serait très différent de Miiverse, la plateforme sociale de la Wii U. Il s'agirait plutôt d'une intégration directe aux jeux en ligne comme Mario Kart, Splatoon ou Animal Crossing, marquant une évolution significative par rapport à l'application mobile Nintendo Switch Online actuelle, souvent critiquée pour son manque de praticité.

Ce serait donc un changement important dans l'approche de Nintendo concernant les fonctionnalités sociales, traditionnellement plus réservée sur ces aspects que ses concurrents. L'ajout d'un bouton dédié à la communication et au partage d'écran rapprocherait la Switch 2 des standards actuels du marché.

Ces informations émergent alors que la présentation officielle de la console approche. Nintendo a confirmé que sa nouvelle plateforme serait dévoilée avant le 31 mars 2025, mais des rumeurs persistantes, initiées par NateTheHate et corroborées par plusieurs sources, évoquent une présentation dès le 16 janvier, soit dès demain. On surveillera évidemment les réseaux sociaux toute la journée pour savoir si Nintendo va ou non annoncer un événement pour jeudi.