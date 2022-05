Nintendo Switch : Android dispose désormais de son propre émulateur fonctionnel

Skyline est le tout premier émulateur Nintendo Switch disponible sur Android. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses débuts sont très prometteurs. À l’heure actuelle, l’application est capable de faire tourner correctement le jeu Céleste, et de premiers tests sont en cours pour apporter Super Mario Odyssey sur smartphone.

Que Nintendo le veuille ou non, l’émulation de la Nintendo Switch n’a jamais été aussi performante. Aujourd’hui, il est possible de jouer aux jeux de la console en 8K sur son PC, alors cette dernière ne dépasse pas les 720p. Autant dire que la firme japonaise a de quoi se montrer inquiète, d’autant que les émulateurs se font de plus en plus nombreux. Sur PC, on compte déjà Yuzu ou encore Ryujinx. Mais un nouveau venu pourrait bien enfoncer encore un peu plus le clou sur Android.

Vous avez bien lu. Vous pouvez désormais jouer à vos jeux Nintendo Switch sur votre smartphone Android — pour peu qu’il soit relativement puissant. Ceci grâce à Skyline, un tout nouvel émulateur qui se révèle particulièrement prometteur. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Skyline est aussi performant. En effet, l’application reprend l’architecture de Yuzu et Ryujinx, et a même reçu de l’aide de leurs développeurs respectifs.

Skyline, le premier émulateur Nintendo Swicth sur Android

Bien sûr, l’émulation Switch sur Android n’en est pour l’heure qu’à ses balbutiements. On peut également se poser la question de son intérêt dans la mesure où la console est elle-même portable et bien loin de la fin de cycle de vie. Reste que la performance est impressionnante et qu’elle devrait intéresser de nombreux rien que pour cela. Pour le moment, Skyline est capable de faire tourner correctement Sonic Mania et Celeste.

Sur le même sujet — Nintendo Switch Online : la dernière mise à jour corrige de nombreux bugs de l’émulateur N64

La petite pépite indépendante affiche ainsi du 40 FPS de moyenne sur un OnePlus 10 Pro équipé d’un Snapdragon 8 Gen 1. Si la marge de progression est bien présente, ce résultat plus que prometteur concernant l’avenir de l’émulateur. Les développeurs ont d’ores et déjà lancé leur prochain défi : amener Super Mario Odyssey sur Android. Voilà indéniablement un projet qu’il va falloir suivre de près.

Source : XDA Developers