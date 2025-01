Nintendo officialise la Switch 2, la TNT fait peau neuve en 2025, c’est le récap’ de la semaine

La firme nippone dévoile un trailer pour présenter la nouvelle console, la TNT se réorganise dès le 9 juin 2025, Huawei lance deux nouveaux smartphones à moins de 700 euros, c’est le récap’ de la semaine.

Un récap’ riche en bonnes nouvelles ! On commence avec l’officialisation tant attendue de la Nintendo Switch 2 et le retour de Faran Tahir dans le rôle de Raza Al-Wazat dans la future série Vision. Alors que la mise à jour de 2025 de Samsung est déjà disponible sur plusieurs appareils Galaxy, l’ARCOM lève le voile sur la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT et Huawei lance deux nouveaux smartphones en France, les Nova 13 et 13 Pro.

À quoi ressemblera la TNT en 2025 ?

L’ARCOM annonçait en juillet 2024 ne pas vouloir reconduire les fréquences NRJ 12 et C8, laissant deux chaînes vacantes dès le 28 février 2025. L’organisation de la TNT est donc sur le point de changer. Sur la 8, les téléspectateurs pourront tomber sur la Chaîne parlementaire et c’est Gulli qui atterrira sur la 12. L’ARCOM a également décidé de déplacer France 4 sur la chaîne 4 et de regrouper l’ensemble des chaînes d’information en continu afin « d'offrir une meilleure lisibilité de l'offre de la TNT ». Ainsi, vous pourrez retrouver BFM TV, CNEWS, LCI et France Info sur les canaux 13, 14, 15 et 15 de la TNT.

Lire : La TNT va changer en 2025, voici les nouveaux canaux de vos chaînes préférées

Nova 13 : Huawei lance deux smartphones particulièrement séduisants

Huawei vient de lancer deux nouveaux smartphones en France qui pourraient largement séduire malgré l’absence de Google au sein de leur interface. Vendus à moins de 700 euros, les Nova 13 et Nova 13 Pro sont disponibles chez Huawei et bientôt chez les distributeurs. Bon appareil photo, jolies finitions, belle puissance et batterie très respectable, ces nouveaux appareils Huawei sont très séduisants. Le modèle Pro s’accompagne d’une fiche technique remarquable qui le place directement dans le secteur des téléphones haut de gamme à petit budget.

Lire : Huawei lance en France le Nova 13 Pro, un smartphone si séduisant qu’on en oublierait (presque) Android

Votre Galaxy peut-il profiter de la première mise à jour de 2025 de Samsung ?

Samsung vient de proposer la première mise à jour de l’année pour ses appareils Galaxy et elle est riche en correctifs de sécurité. En effet, ce nouveau patch corrige plusieurs failles critiques et renforce largement la sécurité des appareils. Le déploiement de la mise à jour est progressif et devrait être s'étendre dans de plus en plus de régions. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour connaître la liste des appareils qui peuvent dès maintenant profiter de la mise à jour.

Lire : Samsung déploie la première mise à jour de 2025 sur ses appareils Galaxy, voici les modèles concernés

MCU : Raza Al-Wazar fera bientôt son retour dans la série Vision

La série Vision sera diffusée sur Disney + à partir de 2026, et l’on vient d’apprendre qu’un méchant de Marvel y fera son grand retour. En effet, Raza Al-Wazar, interprété par Faran Tahir et abattu dans le film Iron Man en 2008, reviendra dans le spin-off de WandaVision. 17 ans plus tard, les scénaristes devront donc justifier le retour à la vie du leader de la secte des Dix Anneaux.

Lire : La série Marvel Vision va faire revenir ce personnage presque 20 ans après sa première apparition

Switch 2 : la console de Nintendo est enfin officielle

Après des mois de rumeurs, Nintendo vient enfin d’officialiser la Switch 2 ce jeudi 16 janvier 2025. La firme nippone a partagé un trailer de deux minutes qui confirme que la console sera dotée de Joy-Con magnétiques et dévoile un écran un peu plus grand que la console originelle. Concernant la fiche technique complète, la date de sortie ou encore le prix de la Switch 2, il faudra encore patienter jusqu’au Nintendo direct du 2 avril 2025.

Lire : Voici enfin la Switch 2 ! Après des mois d’attente, Nintendo met fin à un suspens insoutenable

Nos tests de la semaine

Honor Magic 7 Pro : un bon smartphone qui peine toutefois à dépasser son prédécesseur

Vendu à 1100 euros, le Magic 7 Pro est un bon investissement qui saura vous séduire grâce à ses jolies finitions, son bel écran plat lumineux, ses performances en hausse et sa charge plus rapide qu’avant. Le rendu audio des haut-parleurs est bon, les photos du capteur principal sont belles et on adore l’apport de l’IA pour améliorer les photos. Attention toutefois, les applications s’arrêtent parfois brutalement en cas de surchauffe, le microphone au dos a disparu et les capteurs secondaires ne sont pas bons en cas de faible luminosité.

Lire : Test Honor Magic 7 Pro : on en attendait beaucoup, mais…

Lenovo Yoga Slim 7x : un PC portable parfait pour une utilisation quotidienne

Si l’on met de côté un GPU en retard et une connectique un peu pauvre, le Lenovo Yoga Slim 7+ est définitivement l’un des PC portables les plus intéressants de la vague Copilot+. Son écran OLED est magnifique, son autonomie est impressionnante, les performances CPU sont excellentes et le Yoga Slim 7+ gère très bien la chauffe. Un appareil particulièrement séduisant pour une utilisation au quotidien.

Lire : Enfin un bon ordinateur portable siglé Copilot+ ! Notre test du Lenovo Yoga Slim 7x