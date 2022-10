The Super Mario Bros Movie : le premier trailer dévoile un Bowser déchaîné et prêt à en découdre

La première bande-annonce du film “The Super Mario Bros. Movie”, produit par Universal Pictures et Nintendo, a enfin été diffusée. Le chaos risque de s’abattre sur le Royaume Champignon, mais Mario est là pour tout arranger.

Nintendo et Illumination viennent de partager la première bande-annonce du film The Super Mario Bros. Movie, qui donne un aperçu de la superproduction animée par ordinateur. Cela faisait près de 5 ans que le film était en préparation. Chris Meledandri, fondateur et PDG d'Illumination, connu pour les films Moi, moche et méchant et Minions, produit le film avec le légendaire Shigeru Miyamoto de Nintendo, créateur de Mario. Aaron Horvath et Michael Jelenic réalisent le film sur un scénario de Matthew Fogel.

En VO, il met en vedette Chris Pratt dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy en tant que princesse Peach, Charlie Day dans le rôle de Luigi, Jack Black dans le rôle de Bowser, Keegan-Michael Key dans le rôle de Toad, Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong, Fred Armisen dans le rôle de Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans le rôle de Kamek et Sebastian Maniscalco se chargera de jouer Foreman Spike.

Mario va devenir sauver le Royaume Champignon

Le clip d’un peu plus de 2 minutes montre notamment Bowser terrorisant un royaume de pingouins. Assistés de Magikoopa, qui semble être son second, Bowser et son armée de Koopa Troopas avancent et s'emparent d'une “super” étoile à l'aspect familier.

La scène suivante nous dévoile un premier aperçu de Mario, apparemment confus, qui atterrit dans le fantastique Royaume Champignon. Il est rapidement accueilli par Toad, qui met en garde Mario contre le risque de toucher les mauvais types de champignons. Le Duo semble ensuite partir à l’aventure, qui on imagine, les conduira tout droit vers une bataille contre Bowser. Durant les dernières secondes de la bande-annonce, on a droit à une séquence de poursuite incroyablement brève qui met en scène Luigi, fuyant une horde de squelettes Koopa.

Les fans étaient impatients d'entendre la voix de Chris Pratt dans le rôle de Mario, notamment parce que le coproducteur Chris Meledandri a déclaré qu'il n'utiliserait pas l'accent italien exagéré rendu célèbre par l'acteur de jeux vidéo Charles Martinet. Le film devrait sortir le 7 mars 2023 aux États-Unis, mais nous devrons vraisemblablement attendre le 29 mars 2023 avant de pouvoir le visionner en salles en France.