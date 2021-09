La Switch pourrait accueillir les jeux Nintendo 64, mais avec un abonnement plus cher

La Switch permet déjà de jouer à de vieux jeux NES et Super NES grâce à un abonnement. Selon un leaker, certains titres Nintendo 64 pourraient également arriver sur le service. Toutefois, il faudrait payer plus cher pour en profiter. Pour le moment, Nintendo n’a pas commenté la rumeur.

En étant abonné au Nintendo Switch Online, il est possible de jouer à une vaste bibliothèque de jeux issus du catalogue NES et Super NES, les deux premières consoles du constructeur japonais. La suite logique serait d’inclure les jeux de la Nintendo 64, mais ce ne serait pas aussi simple. Un leaker affirme aujourd’hui que la firme de Kyoto y songe, mais contre un abonnement plus cher.

C’est le Youtubeur Nate the Hate qui affirme la chose, en se gardant toutefois de donner ses sources. Nintendo serait prêt à nous laisser jouer à ses hits Nintendo 64 sur sa nouvelle console portable, mais pour cela, il faudrait rajouter entre 5 et 10 dollars d’abonnement. Une sorte ticket premium réservé à ceux qui le voudraient.

Plus encore, le catalogue se montrerait au final assez restreint, puisque Nintendo pourrait en effet le priver de certains jeux phares de la console. La raison serait toute simple : la société garderait ses blockbusters pour des compilations ou remasters vendus au prix fort.

La Switch pourrait accueillir les jeux N64, mais avec un surcoût

Reste maintenant à savoir si cette information va se concrétiser à l’avenir. Si c’est le cas, il faudra ensuite voir si les joueurs sont prêts à payer un abonnement plus cher pour jouer à des titres vieux de plus de vingt ans accessibles autrement.

Dans tous les cas, l’arrivée des jeux N64 est attendue depuis longtemps sur le service. Il n’y a pas que dans la console virtuelle que la machine se fait attendre, puisqu’après la NES Classic Mini et la Super Nes Classic Mini, beaucoup espèrent voir un jour arriver la N64 Classic Mini. Toutefois, cette dernière ne semble pas prévue.

Pour rappel, Nintendo prévoit tout de même de lancer une nouvelle console cette année : la Switch OLED. Prévue pour le 8 octobre, elle apportera un meilleur écran ainsi que quelques nouveautés techniques au niveau du son et de la connectivité.