Nintendo 64 : la console mythique fête son 25e anniversaire !

La Nintendo 64, console mythique du constructeur japonais, fête ce mercredi 23 juin 2021 son 25e anniversaire. L'un des anciens développeurs de la machine revient sur sa création et sur les performances techniques exceptionnelles qu'elle offrait à l'époque.

Alors que Nintendo vient de donner un premier élément de réponses concernant les multiples rumeurs autour de la Switch Pro, le constructeur japonais célèbre ce mercredi 23 juin 2021 le 25e anniversaire de la Nintendo 64. Cette console mythique a accueilli de nombreux titres légendaires toujours très appréciés des joueurs, comme Super Mario 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time, GoldenEye 007, StarFox 64, Mario Kart 64 ou encore Perfect Dark et Turok.

Lancée le 23 juin 1996 dans un premier temps au Japon, Nintendo avait marqué les esprits avec cette machine qui proposait, pour l'époque, des graphismes 3D à la pointe de la technologie, mais aussi des caractéristiques inédites comme quatre ports de manettes. En justement, la manette de la Nintendo 64 est elle aussi restée dans la mémoire des joueurs, notamment grâce à son design si particulier.

La Nintendo 64, une console mythique

Dans une récente interview accordée à nos confrères d'Eurogamer, Giles Goddard, concepteur de jeux basés à Kyoto, est revenu sur le développement de la Nintendo 64. Il avait participé activement au développement de la machine dès 1993 : “La quasi-totalité de l'aspect technique a fonctionné – des choses comme l'éclairage, la cinématique inverse, le skinning (nldr : étape clé de la création 3D consistant à “attacher” la peau d'un personnage sur son squelette), toutes ces techniques ont été conçues pour fonctionner avec la Nintendo 64″, assure-t-il.

Il poursuit : “Nous n'avons pas eu de hardware définitif avant longtemps, alors nous avions un énorme superordinateur Onyx chez Nintendo qui émulait ce que serait le matériel à terme. C'était un très bon système, parce qu'ils mettaient à jour le hardware virtuellement. Et nous pouvions faire des tests sur une N64 virtuelle, ce qui était vraiment cool”, se remémore-t-il.

Après avoir écoulé 32,93 millions de consoles, Nintendo a mis fin à la carrière de la Nintendo 64 en 2002, après six ans de bons et loyaux services. Au final, 338 jeux sont sortis sur la Nintendo 64, et sans surprise, Super Mario 64 reste son plus grand succès avec 11,62 millions d'exemplaires écoulés. Récemment, les premières aventures en 3D du célèbre plombier se sont payé une nouvelle jeunesse dans la compilation Super Mario 3D All Stars sur Nintendo Switch.

Source : Eurogamer