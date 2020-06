En avril dernier, on apprenait que Nintendo avait laissé fuiter les données personnelles de certains de ses joueurs. À l’époque, l’entreprise recensait 160 000 comptes ainsi concernés. Ce chiffre vient finalement de passer à 300 000.

À la mi-avril, des rumeurs faisaient état d’un vol massif de données chez Nintendo. L’information a rapidement été officialisée par la firme nipponne et à l’époque, l’entreprise comptabilisant 160 000 comptes touchés. Nintendo avait expliqué que les hackers avaient réussi à pénétrer le système qui gère le Nintendo Network ID, lequel est utilisé par les joueurs qui possèdent une Wii U ou une Nintendo 3DS. Les pirates avaient alors réussi à accéder aux Nintendo Accounts des utilisateurs, un système qui permet d’effectuer des achats en ligne sur la boutique de Nintendo. Mais finalement, le chiffre annoncé en avril vient d’être revu à la hausse.

Nintendo refait ses comptes

Au final, ce ne sont pas moins de 300 000 comptes qui ont été ainsi piratés. « Nous sommes profondément désolés des ennuis et inquiétudes causés aux personnes concernées. Nous nous efforcerons d’améliorer la sécurité afin de nous assurer que cela ne se reproduise pas », explique Nintendo dans son communiqué.

Si les hackers sont bien parvenus à mettre la main sur les dates de naissance et les adresses mail des clients, les coordonnées bancaires n’ont pas été touchées par ce vol massif d’informations, selon Nintendo. En revanche, toujours d’après l’entreprise nipponne, des achats ont pu été effectués par les hackers. Seule une très faible quantité de clients est concernée, et Nintendo a d’ores et déjà commencé à les rembourser.

Notez enfin que, contrairement à ce que l’on pouvait croire en avril dernier, les comptes des joueurs Switch ne semblent pas concernés.

