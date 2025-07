Ninja Foodi 7,6L : cet excellent airfryer à double compartiment passe à prix cassé avec cette double promotion !

En ce moment, vous pouvez profiter d’une offre exceptionnelle sur le Ninja Foodi 7,6L, un airfryer multifonction doté de deux tiroirs indépendants. Grâce à une promotion et un code exclusif, ce modèle performant et polyvalent est disponible à seulement 118,99 € au lieu de 199,99 €. C'est une affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Dans les cuisines françaises, il y aura définitivement un avant et un après airfryer. Cet appareil s’est très vite imposé comme un incontournable pour pouvoir cuisiner plus simplement et plus sainement en utilisant moins de matières grasses.

Il existe de nombreux modèles mais tous ne se valent pas. Il est important de choisir une marque reconnue et un appareil suffisamment grand et polyvalent pour pouvoir l’utiliser régulièrement.

On a sélectionné pour vous une super offre sur un modèle parfait pour une famille : le Ninja Foodi 7,6L avec son système de double compartiment. Il bénéficie d’une double baisse de prix grâce à une réduction de prix et un code promo exclusif.

Normalement en vente au prix de vente conseillé de 199,99 €, le Ninja Foodi 7,6L s’affiche pendant les soldes pour seulement 128,99 €. Et en utilisant le code promo PHONANDROIDNINJA25, vous bénéficiez de 10 € de réduction supplémentaire. Le prix final est donc de 118,99 €, soit plus de 80 euros de réduction.

Pour rappel, le code promo PHONANDROIDNINJA25 fonctionne sur l’ensemble du site Ninja Kitchen, avec trois paliers de réduction :

10 € de remise pour les achats inférieurs à 150 €

20 € de remise pour les achats entre 150 € et 250 €

30 € de remise pour les achats dès 250 € d’achats

Un airfryer XXL à double tiroir, idéal pour cuisiner malin

La Ninja Foodi AF300EU se distingue par son volume de cuisson total de 7,6 litres qui se répartie en deux tiroirs de 3,8L. Ainsi, avec la technologie DualZone, vous pouvez faire deux cuissons différentes en même temps pour gagner du temps. Cerise sur le gâteau, en actionnant la fonction SYNC, vous pouvez synchroniser vos fins de cuisson pour que tout soit prêt et chaud au moment du repas.

Et si vous voulez utiliser les deux compartiments pour faire de grande quantité d’un seul aliment, vous pouvez sélectionner la fonction MATCH qui vous permettra d’utiliser cet airfryer comme s’il ne possédait qu’un seul tiroir. Vous pouvez ainsi cuire jusqu’à 2 kg de frites en une seule fois, parfait pour les repas en famille ou entre amis.

Vous disposez de 6 modes de cuisson qui s’adaptent en fonction de vos préparations : Air Fry, Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Et si vous les préférez, vous pouvez faire les réglages vous-même en choisissant la température souhaitée entre 40°C et 240°C ainsi que la durée.