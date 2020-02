Nikola Badger : découvrez le premier pickup électrique avec 1000 km d’autonomie !

Nikola Motors lance le Badger, un pickup électrique aux lignes beaucoup plus sages que le Cybertruck de Tesla, mais qui se rattrape avec une puissance monstrueuse de 906 chevaux et surtout une autonomie pouvant aller jusqu’à 1000 km. Son secret ? 8 kg d’hydrogène et une pile à combustible.

Vous connaissez Nikola Tesla, l’inventeur du moteur électrique et du courant alternatif (entre autres), et le constructeur automobile Tesla ? Sachez qu’il existe un autre fabricant d’auto qui tire son nom du célèbre scientifique. Nikola vient d’ailleurs de dévoiler un pickup électrique particulièrement ambitieux.

On passe rapidement sur la connotation malheureuse en français de son nom : un « Badger », c’est en effet un blaireau (l’animal), en anglais. Mais d’aucuns me feront remarquer que ce n’est pas le seul nom de véhicule qui passe mal en français. On peut penser aux champions du marketing chez Audi qui se sont dit que ce serait une bonne idée de commercialiser en France un véhicule électrique baptisé e-Tron….

Premier véhicule à exploiter pleinement une pile à combustible

Avec Badger, il faut connaitre la définition du mot en anglais me direz-vous. Mais ce n’est pas l’essentiel. Car la fiche technique de ce véhicule a de quoi faire vite oublier cette petite maladresse. La première info, c’est que c’est l’un des premiers véhicules du marché à dérouler les atouts de l’hydrogène et de la pile à combustible.

La technologie existe depuis longtemps, mais divers remparts techniques, notamment l’utilisation de métaux précieux dans la pile, a retardé sa popularisation, par rapport aux véhicules électriques hybrides ou fonctionnant entièrement sur batterie. L’avantage de l’hydrogène, c’est qu’il suffit de 8 petits kilogrammes de gaz liquéfié pour donner au véhicule une autonomie de 1000 km.

Et ce, malgré une motorisation particulièrement musclée de 906 chevaux (455 chevaux continus) ! D’un côté la batterie assure la moitié de cette autonomie. L’autre moitié est produite via la pile à combustible de 120 kW qui transforme petit à petit l’hydrogène en électricité. Du coup, le Badger fait du 0 à 60 mph (96 km/h) en ) peine 2,9 secondes. Et peut remorquer plus de 3,6 tonnes.

Tout cela avec une transmission 4×4 intégrale comme il se doit. Le site de Nikola prend déjà les précommandes. Les premiers véhicules devraient être livrés à partir du mois de septembre 2020. A en croire le PDG de la marque, le prix est estimé dans une fourchette de 60 000 – 90 000 dollars en fonction des options de motorisation.

Source : Nikola Motors