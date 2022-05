NFT : 416 000 €, voilà le prix de la carte unique de Kylian Mbappé vendue sur Sorare

Kylian Mbappé n'est pas seulement une star du football. Le joueur français est aussi extrêmement populaire sur le marché des NFT. En témoigne le montant astronomique atteint lors des enchères sur Sorare pour sa carte unique : 153 ETH, soit 416 000 €.

Avant toute chose, connaissez-vous Sorare ? Si non, sachez qu'il s'agit d'une plateforme française de Fantasy Football. Quésaco ? Cette pratique très connue aux États-Unis consiste en une compétition virtuelle de football, menée toutefois avec des joueurs réels. Les joueurs sont vendus sous la forme de cartes, à l'image de ce que propose le mode FUT de FIFA par exemple. Chez Sorare, les statistiques des joueurs sont basées sur leurs performances de la saison actuelle, et surtout il est uniquement possible d'acheter des cartes avec de l'Ethereum, l'une des cryptomonnaies les plus populaires et les plus rentables du moment avec le Bitcoin.

Grâce à la technologie des NFT, ou les jeton non fongibles si vous préférez, chaque carte vendue est unique et ne peut être dupliquée ou transférée à un autre joueur, à moins de la vendre évidemment. Pour chaque joueur présent dans le jeu, Sorare émet 1111 cartes sous forme de NFT à chaque saison. Elles sont rangées en différentes catégories :

1000 exemplaire de rareté “Commun”

100 exemplaires de niveau “Rare”

10 exemplaires de niveau “Super Rare”

1 exemplaire unique

La carte unique de Kylian Mbappé s'arrache à prix d'or

Vous l'aurez compris, les exemplaires uniques peuvent s'arracher à prix d'or. Et justement, les dernières enchères organisées par Sorare n'ont pas démontré le contraire. La plateforme a récemment mis en vente une carte unique de Kylian Mbappé. L'attaquant français était d'ailleurs dans la confidence, puisqu'il a lui même annoncé la tenue des enchères sur son compte Instagram. Sans surprise, les acheteurs ont bataillé pour obtenir la carte de la star du PSG.

Lors de la clôture des enchères ce 9 mai 2022, la carte a trouvé preneur pour la somme astronomique de 153 ETH, à savoir près de 416 000 €. C'est l'utilisateur TeamBambi qui est désormais le propriétaire exclusif de la carte NFT du champion du monde durant toute la saison 2021/2022. Notez toutefois que la carte NFT de notre Kylian national n'a pas décroché la palme de la vente la plus onéreuse. Cette distinction revient à la carte d'Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund, pour un total de 263 ETH, soit près de 645 000 €.

Source : Cryptoast