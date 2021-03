FIFA 21 : vous devez jouer 22 000 heures ou payer 100 000€ pour obtenir l’équipe de vos rêves

Pour jouer avec votre “dream team” sur FIFA 21, EA vous propose un marché en or. Soit vous passez 22 000 heures sur le jeu pour gagner le nombre de crédits nécessaire ; soit vous sortez 100 000€ de votre poche. De son côté, l'éditeur continue d'affirmer que le titre est parfaitement jouable sans payer de microtransactions.

EA et les microtransactions, c'est une grande histoire d'amour. Même après l'immense polémique qui a suivi la sortie de Star Wars Battlefront II, l'éditeur ne rechigne toujours pas incorporer le système dans ses jeux. D'aucun dirait que ce dernier est injuste et disproportionné – et on aurait du mal à les contredire. FIFA 21, dernier opus de la série, ne déroge bien évidemment pas à la règle. Il est possible de dépenser des “crédits” pour acheter ses joueurs favoris et ainsi composer l'équipe de ses rêves.

EA se justifie en mettant en avant le fait que ses crédits sont déjà présents au sein du jeu. Il est en effet possible de les collecter en remportant des matchs et en effectuant des transferts. Cela veut donc dire, en théorie du moins, qu'il est parfaitement possible d'accéder à l'intégralité du jeu en ne déboursant que la somme nécessaire pour l'acquérir. Le YouTubeur ScudzTV a souhaité en avoir le cœur net. Après avoir composé sa dream team, il a lui même effectué les calculs. Les résultats sont pour le moins édifiants.

L'illusion du choix selon EA

ScudzTV affirme que son équipe vaut 100 millions de crédits. Partant de ce constat, et en se basant sur la récompense de 1500 crédits par match, le YouTubeur doit compléter 66 666 parties pour pourvoir payer les joueurs qu'ils souhaitent. Avec des paramètres configurés à 20 min le match, il devra jouer pendant 22 000 heures pour amasser le montant nécessaire, soit… 916 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même constat du côté des transferts : à raison de 10 000 crédits l'opération, il faut effectuer 10 000 transferts pour atteindre le nombre de crédits, soit un total de 69 jours de jeu non stop.

Heureusement, il reste l'option de payer ! Pour obtenir des crédits, il faut dépenser des “Points FIFA”, récoltés en achetant des packs. EA propose un pack de 12 000 points FIFA à 99,99€. En multipliant le tout, ScudzTV devra donc débourser 99 990 € pour jouer avec l'équipe de ses rêves. Alors qu'il est de plus en pointé du doigt par les autorités pour ses pratiques commerciales douteuses, l'éditeur semble ne pas tenir compte des remarques de sa communauté. On imagine la stratégie très lucrative pour ce dernier.