Fantasy football : qu’est-ce que Sorare et comment bien débuter ?

Sorare est la plateforme en vogue de Fantasy Football. Une tradition typiquement américaine qui gagne en popularité en France grâce aux cryptomonnaies. Laissez-nous vous expliquer ce que c'est, et comment bien débuter.

Petit disclaimer en premier lieu : Sorare est assimilé à une plateforme de paris en ligne, de jeu d'argent et d'investissement. Ne vous lancez pas dans celle-ci si vous ne savez pas ce que vous faites, et faites attention à l'addiction liée aux jeux d'argents.

Sorare, qu'est-ce que c'est ?

Sorare est une plateforme de Fantasy Football. Un terme très connu des américains, mais encore bien nébuleux en France et en Europe. Le principe est assez simple : il vous permet de jouer dans une compétition virtuelle avec des joueurs qui existent bien dans le réel. Leurs statistiques sont basées sur leurs véritables performances au cours de l'année, ce qui fait qu'une ligue de Fantasy Football est autant un jeu auquel on joue qu'une sorte de pari que l'on fait sur les performances de ses joueurs préférés.

La plateforme Sorare est sortie du lot de ces jeux existants depuis bien longtemps puisqu'elle se base sur l'Ethereum, l'une des cryptomonnaies les plus connues en ce bas monde. Elle vend donc ses joueurs sous un format de cartes, des NFT donc, que l'on achète pour créer son équipe. Si vous connaissez FIFA FUT, c'est sensiblement le même principe. Vous devez créer une équipe de 5 joueurs (gardien, défenseur, milieu, attaquant et un dernier rôle que vous choisissez librement) et devez avoir le meilleur score de performance à la fin d'une saison donnée.

Les données sur lesquelles se base Sorare sont tirées d'Opta. Vous pouvez retrouver au sein de ce jeu 10 ligues et 227 clubs du monde réel. On y retrouve par exemple la MLS, la JLeague, la KLeague, la Jupiler, l'Eredivisie, l'Austrian Bundesliga, la Super Toto Super League, la Russian Premier League, la Bundesliga et la Liga. Les cartes des joueurs sont quant à elles divisées en raretés : noir, bleue, rouge et jaune. Du plus rare au moins rare. Une carte noire n'aura qu'un seul exemplaire par saison, quand une carte jaune sera tirée à 1000 exemplaires. Il existe également les cartes communes, qui n'ont aucune valeur marchande.

Quelles sont les divisions de Sorare ?

Lors de votre inscription sur Sorare, vous aurez la possibilité de choisir votre club préféré. Cela vous permettra de gagner des cartes communes sur lesquelles construire ensuite votre équipe. Il y a d'ores et déjà de la stratégie dans votre choix : n'oubliez pas que les statistiques réelles comptent ! Aussi, mieux vaudra sélectionner une équipe de foot qui a fait de grandes performances dans le monde réel, plutôt que d'aller vers votre équipe de cœur. La recommandation générale est d'aller vers le meilleur gardien de la saison pour ces premières cartes communes.

Par la suite, c'est aux jeux des enchères que vous pourrez récupérer les autres membres de votre équipe de rêve. Attention : ici, vous allez dépenser vos cryptomonnaies ! Soyez donc sûr d'avoir un plan de bataille avant de lancer vos deniers en l'air pour récupérer Kylian M'Bappé ; il pourrait se négocier à prix d'or. C'est lorsque vous avez sélectionné l'intégralité de votre équipe que vous devrez choisir votre division.

Il existe six divisions différentes dans Sorare :

Champion Europe : seuls les joueurs de la Bundesliga, la Liga, la Calcio, la Ligue 1 et la Premier League sont acceptés

Challenger Europe : seuls les joueurs des championnats européens et de la 2e division anglaise sont acceptés

Asia : seuls les joueurs de la JLeague, la KLeague et les joueurs transférés de Chine sont acceptés

America : seuls les joueurs des championnats du continent américain sont acceptés

u23 : seuls les joueurs de 23 ans ou moins au 1er juillet de l'année en cours sont acceptés

Global All Stars : aucune restriction

Des divisions événementielles sont également disponibles, comme la weekly par exemple, avec des critères spécifiques. Naturellement, la Global All Stars est la division la plus accessible, particulièrement pour les débutants.

Pour l'emporter dans une ligue de Fantasy Football, tout se joue sur la composition de votre équipe. Bien choisir votre gardien, votre défenseur, votre milieu, votre attaquant et votre extra en défense, milieu ou attaque est le nerf de la guerre. Notez également que votre capitaine apportera un bonus de 20% sur votre score final.

Gardez bien en tête que pour avoir le meilleur score, il faut que vos défenseurs et vos milieux aient des statistiques générales hautes. Ce sont les passes, les duels, les interceptions, les tacles qui font leur qualité. Du côté des attaquants, le focus est sur les actions décisives, comme le fait de marquer, obtenir un penalty ou faire une passe décisive.

Grâce à tous ces conseils, vous pourrez rapidement vous plonger dans le monde du Fantasy Football. Si vous êtes un fan de football, vous y trouverez vite un grand intérêt en attendant les prochains matchs. On le rappelle cependant : soyez prudents dans vos dépenses.