NFC : vous pourrez bientôt payer avec vos vêtements sans sortir votre carte bancaire

Des chercheurs de l'université de Californie ont développé une nouvelle technologie de puces NFC. Il sera possible de les intégrer directement à des vêtements. Et grâce à un signal amplifié, les utilisateurs pourront payer leurs achats simplement en levant la main. Pas besoin de sortir sa carte bleue.

Comme vous le savez peut-être, le NFC ou Near Field Communication simplifie l'échange de fichiers, de contacts, de photos et vidéos. Il s'agit d'une technologie sans fil qui fonctionne à courte portée (10 centimètres maximum) grâce à laquelle un smartphone ou un appareil compatible NFC peut échanger des informations avec d'autres appareils compatibles comme un terminal de paiement. Par exemple, vous utilisez tous les jours cette technologie via le paiement sans contact.

Extrêmement pratique, surtout en cette période de pandémie, le NFC n'offre pas encore une portée suffisante pour éviter d'avoir à sortir sa carte bleue. Or, des chercheurs de l'université de Californie, située à Irvine (USA), ont peut-être trouvé un moyen de remédier au problème. En effet, ces experts ont développé une toute nouvelle antenne NFC.

La principale innovation réside du côté de la portée du signal. D'ordinaire limitée à une dizaine de centimètres, les chercheurs l'ont étendu considérablement, jusqu'à 120 centimètres. En outre, cette antenne pourrait intégrer directement vos vêtements. En d'autres termes, il suffira par exemple de passer la manche de votre veste devant un terminal de paiement pour régler vos achats sans contact, et ce sans avoir à sortir votre carte bleue de votre portefeuille.

Des chercheurs imaginent le NFC 2.0

D'après les dires des chercheurs, cette antenne NFC ne nécessite aucune alimentation électrique et permet de connecter en réseau tous les appareils NFC proches. Les applications sont nombreuses. Votre voiture pourra déverrouiller les portières à votre approche, tout comme la porte de votre garage ou votre immeuble, etc.

Comme ils le précisent, cette antenne est composée de métamatériaux à base de cuivre et aluminium. “Les métamatériaux sont construits à partir de réseaux d'éléments magnéto-inductifs discrets et anisotropes, créant un système mécaniquement flexible capable de communiquer de sans batterie entre des appareils compatibles NFC placés n'importe où à proximité du réseau”, expliquent les chercheurs.

Ils concluent : “Notre approche offre un réseau corporel sécurisé et à la demande qui a le potentiel d'une expansion directe et peut s'étendre à différents vêtements, objets et personnes”.

Source : Nature