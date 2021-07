Paiement sans contact : un Français sur deux l’utilise pour régler ses achats

Le paiement sans contact représente désormais la moitié des transactions en France, comme le révèle le rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Avec la pandémie de Covid-19 et l'augmentation du plafond à 50 €, cette méthode de règlement a vu sa popularité exploser dans l'Hexagone.

Une transaction sur deux en France, voilà ce qu'a représenté le paiement sans contact en 2020, comme nous le révèle le dernier rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Comme le précise l'organisme rattaché à la Banque de France, la popularité de ce mode de paiement a explosé durant la pandémie de Covid-19. Logique, à l'heure où les utilisateurs étaient invités à limiter au maximum les contacts physiques, notamment lors des transactions.

Et bien entendu, l'augmentation du plafond à 50 € a grandement participé à l'adoption du paiement sans contact par un grand nombre de Français. “Le paiement sans contact a bénéficié à la fois de l'élévation du plafond de paiement, passé de 30 à 50 € le 11 mai 2020, et de la plus forte aversion des consommateurs pour les paiements avec contact physique (espèces, chèque, carte bancaire avec saisie du code), pour s'imposer comme le mode de paiement privilégié en proximité”, assure la Banque de France dans son rapport.

À lire également : Paiement sans contact – risque-t-on l’arnaque à la carte bancaire à la plage ?

Le paiement sans contact devient le mode de règlement préféré des Français

Comme le précise l'institution bancaire, le paiement sans contact a connu une croissance exceptionnelle, et ce même après le déconfinement en mai 2020, avec une progression de plus de 50% et un “doublement des valeurs pendant l'été 2020″. Elle ajoute : “En contrepartie de ces progressions, le paiement par carte avec saisie du code a très fortement diminué depuis le début de la crise, restant en retrait de plus de 20% du volume y compris hors périodes de confinement”.

Et tandis que les arnaques au paiement sans contact se sont multipliées en juin 2021, la Banque de France se veut tout de même rassurante et précise que le taux de fraude au paiement sans contact est passé à 0,013 % (au lieu de 0,019 % en 2019). Le préjudice s'élève tout de même à 10,5 millions d'euros. Notez par ailleurs que le paiement sans contact sur smartphone via Google Pay ou Apple Pay a lui aussi explosé en 2020. Selon une étude du cabinet de marketing FIS, le paiement sans contact via un smartphone a représenté 10% des transactions mondiales en 2020.

Source : Le Parisien