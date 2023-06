Next Mobiles se lance dans la location mensuelle de MacBook sans engagement de durée

Dès aujourd’hui, Next Mobiles vous propose de louer un MacBook pour une mensualité démarrant à 49,90 €. Un système très avantageux sur bien des plans.

Next Mobiles est une start-up française qui se spécialise depuis 2020 dans la location de smartphones sans engagement. Au moment de souffler sa troisième bougie, la compagnie s’aventure dans un nouveau territoire, celui de la location de MacBook. Cette nouvelle offre donne la possibilité aux travailleurs indépendants, ou plus simplement aux amateurs des ordinateurs d’Apple, d’accéder à des ordinateurs haut de gamme à des prix abordables. En ces temps d’inflation galopante, pour qui ne veut, ou ne peut, dépenser une grosse somme, la formule est des plus séduisantes.

Tout d’abord, cet abonnement sans engagement permet de louer un Mac sans obligation de durée. L’offre comprend une couverture d’assurance contre la casse et le vol, et pour couronner le tout, les clients bénéficient également d’une mise à niveau gratuite vers le dernier modèle de MacBook tous les 24 mois. Selon la référence choisie, les mensualités peuvent aller de 49,90 € à 69,90 € (pour un MacBook Air 2022 13 pouces avec une puce M2 et 256 Go de SSD et un MacBook Pro 14 M2 Pro 512 Go de SSD respectivement). Ce qui revient dans les faits à louer un ordinateur pour une somme allant de 600 € à 840 € par an environ.

Cette compagnie loue un MacBook Air ou un MacBook Pro sans obligation de durée

Selon le directeur commercial de Next Mobiles, « cette offre répond à plusieurs centaines de demandes de nos abonnés convaincus que notre offre sur les smartphones se porterait parfaitement aux MacBook. Ils nous ont manifesté la volonté d’avoir accès aux meilleurs […] Nous permettons donc à nos clients de bénéficier d’ordinateurs haut de gamme et dernière génération tout en faisant des économies sur leur budget ».

Next Mobiles est surtout connu dans la location de smartphones. À l’occasion de son anniversaire, la compagnie ajoute de nouvelles références à son catalogue d’appareils neufs et d’occasion. Il est désormais possible de louer l’iPhone 13, l’iPhone 14 et même l’iPhone 14 Pro pour un prix allant de 29,90 € à 49,90 € par mois.