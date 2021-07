New World brique aussi les RX 6800 XT et 6900 XT d’AMD, le jeu est un vrai champ de mines

Alors que l’on pensait que le grave bug de New World ne brique que les RTX 3090, plusieurs propriétaires de cartes graphiques AMD, notamment les RX 6800 XT et 6900 XT, ont également expérimenté le même problème. Amazon a annoncé travailler sur un patch correctif.

On pensait que la situation ne pouvait pas s’empirer pour Amazon et son jeu New World, et pourtant. Après un lancement de la bêta catastrophique qui a entraîné la mort de plusieurs RTX 3090, il semblerait que le problème soit encore plus grave que prévu. En effet, il était jusqu’à maintenant fortement déconseillé — pour ne pas dire inconscient — de tester le jeu avec la carte graphique la plus puissante de Nvidia. Finalement, mieux vaut ne pas lancer ce dernier tout court.

Comme le rapporte le Youtubeur JayTwoCents sur Twitter, le bug ne concerne visiblement pas que les RTX 3090. Plusieurs joueurs, équipés de diverses cartes graphiques, ont signalé des phénomènes similaires. JayTwoCents dresse la liste des GPU les plus cités, à savoir les RX590, RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT et RTX 3080 Ti. Autrement dit, AMD n’est pas épargné par le problème, comme on aurait pu le croire il y a encore quelques jours.

New World en veut visiblement à votre carte graphique

Là encore, New World fait bien les choses en visant spécifiquement les modèles les plus chers d’AMD, comme une blague de très mauvais goût. Quoi qu’il en soit, cela prouve bien que le problème ne vient pas du GPU en lui-même, bien que c’est ce que semblait attester la concentration des cas sur les modèles EVGA des RTX 3090. « Le souci est clairement lié à quelque chose dans la façon dont le jeu New World modélise les graphismes », conclut JayTwoCents.

De son côté, Amazon assure travailler d’ores et déjà sur un patch correctif, sans préciser quand celui-ci sera disponible en téléchargement. En attendant, la firme a publié quelques directives pour réduire les risques de se retrouver avec une carte graphique totalement inutile. Bien entendu, le risque zéro n’existe pas, particulièrement dans ce genre de situation. La prudence est de mise donc.