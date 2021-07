New World : Amazon explique comment éviter de briquer sa RTX 3090 avec le jeu

Amazon a confirmé le sérieux bug dans son jeu New World qui brique les RTX 3090. Depuis le lancement de la bêta, plusieurs joueurs ont en effet rapporté avoir vu leur carte graphique mourir en testant le titre. La firme conseille ainsi de désactiver les paramètres gourmands et de réduire le nombre de FPS.

L’industrie a connu son lot de lancements de bêta catastrophiques. Mais tuer des RTX 3090 alors que les prix atteignent des sommets, c’est un tout autre niveau de raté. Depuis que New World est disponible en bêta, plusieurs joueurs ont en effet attesté que le jeu a fini par briquer leur carte graphique. Un constat pour le moins amer quand on sait qu’il s’agit du modèle le plus performant du marché à l’heure actuelle.

Autant dire que ceux-ci ont attendu au tournant une réaction d’Amazon. La firme a finalement répondu à la communauté sur le forum d’assistance du titre, confirmant qu’il existe bel et bien un problème étrange impactant les RTX 3090. Visiblement, les développeurs sont toujours à la recherche de l’origine du bug, puisqu’aucune piste n’a été évoquée dans le post. En revanche, les joueurs ont eu droit à quelques conseils pour éviter le pire.

Comment éviter de briquer sa RTX 3090 en jouant à New World

Concrètement, il vaut mieux ne pas repousser votre carte graphique dans ses retranchements si vous tenez à la garder en vie. Amazon propose ainsi deux solutions. Dans un premier temps, la firme évoque les paramètres du driver :

« Désactivez les surcharges dans les paramètres du pilote,

Assurez-vous d’appuyer sur “Appliquer”

Redémarrez le client de jeu »

Sur le même sujet : Nvidia GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 — date, prix, fiche technique, tout savoir sur les cartes graphiques

Amazon conseille ensuite de fixer une limite aux FPS affichés en jeu, expliquant que « cela permettra d’éviter les problèmes d’utilisation du GPU ». Pour ce faire, il faut vous rendre dans Paramètres > Visuels > FPS Max et de configurer l’option à 60.

Si ces solutions fonctionnent chez certains joueurs, d’autres ne sont pas aussi chanceux. Ils sont en effet plusieurs à continuer de se plaindre de problème de surchauffe, et ce, sur plusieurs cartes graphiques différentes. Prudence donc, le souci est loin d’être résolu. De nouveau, on vous conseille d’éviter de vous lancer dans la bêta si vous possédez une RTX 3090.

Source : Amazon