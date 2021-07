New World : ne jouez surtout pas au jeu d’Amazon si vous avez une RTX 3090 !

New World, le premier jeu d’Amazon Games est actuellement en bêta pour les joueurs PC. Malheureusement, il est très fortement déconseillé de le tester si l’on possède une RTX 3090. En effet, de nombreux joueurs ont vu leur carte graphique rendre l’âme en lançant le titre.

En lançant la RTX 3090, Nvidia a mis sur le marché ce qui est probablement la carte graphique la plus puissante du moment. En toute logique, elle est capable de faire tourner n’importe quel jeu actuel, qui plus est dans conditions plus qu’optimales. C’est donc sans une once d’inquiétude que ses propriétaires ont acquis la bêta de New World, le premier jeu d’Amazon Games, rendue fraîchement disponible.

Oui, mais voilà : contre toute attente, la RTX 3090 est bien incapable de faire tourner correctement le titre. Pire encore, certains joueurs ont vu leur carte graphique mourir en explorant le monde ouvert d’Amazon. « Je viens de casser ma 3090 dans le menu principal après avoir réglé les graphismes sur moyen et en sauvegardant. Je n’en reviens pas. […] J’ai joué à Cyberpunk 2077 en Ultra pendant des mois, donc cela n’a vraiment aucun sens », explique un membre de Reddit.

Sur le même sujet : Le Seigneur des Anneaux — Amazon annule le jeu vidéo dérivé de la série

New World est-il trop gourmand en ressources ? Apparemment non, puisque ce problème ne semble affecter que les RTX 3090. Plus précisément, c’est l’édition EVGA qui est la plus touchée. Les autres modèles ne sont pas épargnés, mais certains n’ont présenté que des soucis de température ou de puissance surélevée. Le souci vient donc très probablement du jeu, bien que les développeurs n’ont pas encore communiqué sur le sujet.

En attendant que le bug soit réglé, mieux vaut donc ne pas mettre la main sur New World si votre PC tourne sur une RTX 3090. Au prix de la carte graphique, il est certainement plus prudent d’attendre sa sortie officielle plutôt que de prendre le risque d’en racheter une autre. Le MMORPS est quant à lui disponible en précommande à 49,99 €. Sa sortie est définitive est prévue pour le 31 août prochain sur Windows 10 et Windows 11.

Source : Reddit