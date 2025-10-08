Apple TV+ est sur le point de s’accaparer les droits de diffusion de la Formule 1

Il semblerait qu'Apple soit sur le point de finaliser un deal lui octroyant les droits de diffusion de la Formule 1. Les négociations vont bon train outre-Atlantique, alors que le Grand Prix des États-Unis ne pas tarder à avoir lieu. Une aubaine pour la firme, qui a en plus de ça un film sur cette thématique à promouvoir.

L'intérêt du grand public pour la Formule 1 n'a jamais été aussi grand. Entre le documentaire à succès sur Netflix et les scores d'audience monumentaux du GP Explorer, les diffuseurs ont une immense carte à jouer sur ce terrain. Alors forcément, quand négociations il y a, celles-ci peuvent prendre un certain temps à aboutitir à un deal. Mais il se pourrait bien que l'on connaisse désormais le nom du grand vainqueur. Selon le média Puck, il s'agirait d'Apple.

La firme de Cupertino serait en effet sur le point de conclure un accord avec ESPN, le diffuseur officiel de la F1 aux États-Unis, pour que celui-ci lui cède les droits. L'annonce est attendue le 17 octobre prochain, à l'occasion du coup d'envoi du Grand Prix des États-Unis. Si les deux géants se sont bel et mis d'accord, il y a de fortes chances pour que les prochains événements F1 américains soient disponibles sur Apple TV+ en France.

La Formule 1 serait sur le point d'arriver sur Apple TV+

Toujours selon Puck, les discussions auraient mis à un certain temps à aboutir à cause d'une petite ombre au tableau pour Apple : F1.TV. Cette plateforme permet depuis des années aux spectateurs américains de suivre en direct les courses de Formule 1, notamment via des caméras embarquées. Malgré le fait que le service n'affecte pas réellement les audiences de géants comme ESPN, la firme de Cupertino souhaite l'absorber pour devenir le seul diffuseur.

Reste donc encore ce dernier détail à régler. Quoiqu'il arrive, ESPN cèdera ses droits de diffusion en décembre prochain, à la fin de la saison 2025. Si Apple se les octroie, la F1 pourrait être intégré à un abonnement supplémentaire dédié au sport, comme c'est actuellement le cas pour le football américain et le baseball. Rappelons que le F1, le film de 2025 avec Brad Pitt, est actuellement disponible sur la plateforme de streaming.

Source : Puck