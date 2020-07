Splinter Cell sera bientôt de retour… dans une série Netflix

La saga Splinter Cell va revenir sur les écrans. Toutefois, il ne faut pas espérer un nouveau jeu mettant en scène Sam Fisher, puisque ce retour se fera sous la forme d’une série animée sur Netflix. Elle sera portée par le scénariste de John Wick.

La saga Splinter Cell est, comme Prince of Persia, une licence qui semble abandonnée par son créateur Ubisoft. Néanmoins, elle ferait un retour très prochainement selon Variety, et ce grâce à Netflix. La plate-forme de SVOD aurait en effet commandé deux saisons d’une série animée dérivée pour un total de 16 épisodes. La série serait chapeautée par Derek Kolstad, qui produira et écrira les épisodes. L’homme est surtout connu pour être le créateur de la saga John Wick avec Keanu Reeves, grand succès du cinéma d’action de ces dernières années.

Pour rappel, Splinter Cell est une franchise lancée par Ubisoft en 2002 sur Xbox et créée par le romancier américain Tom Clancy, aujourd’hui décédé. Elle nous raconte l’histoire de Sam Fisher, un NAVY Seal chargé d’effectuer des missions d’infiltration pour le compte du gouvernement américain.

Le jeu en lui-même nous demandait d’infiltrer des bases ennemies en utilisant l’ombre à notre avantage. Très populaire dans les années 2000, la saga est un peu passée de mode aujourd’hui. Le dernier épisode en date, Blacklist, est sorti en 2013 et n’a pas connu le succès qu’il méritait. La licence est aujourd’hui en pause, malgré quelques apparitions de Sam Fisher dans d’autres jeux Ubisoft comme Ghost Recon Breakpoint.

Netflix mise sur le jeu vidéo

Ce ne serait pas la première fois que Netflix miserait sur le jeu vidéo. C’est même devenu une habitude avec le temps. En effet, moult de projets adaptés du monde vidéoludique sont en chantier sur la plate-forme.

La série d’animation Castlevania est pour l’instant la seule adaptation sortie par Netflix, mais bien d’autres sont actuellement en production. Une série animée Devil May Cry est en préparation et devrait sortir dans les prochaines années. De même, des rumeurs évoquent la production d’une série Diablo depuis des lustres (sans jamais se confirmer). En ce qui concerne les productions en live action, une série Resident Evil est en chantier. Ubisoft avait également annoncé que le film The Division sortirait sur la plate-forme. Toutefois, ce projet n’a plus donné signe de vie depuis maintenant un an.

Il est également impossible de ne pas évoquer la série The Witcher de Netflix. Si elle n’est pas basée sur les jeux vidéo de CDProjekt, mais sur les livres, elle profite de l’engouement suscité par la trilogie vidéoludique, sans qui elle n’aurait jamais vu le jour.

