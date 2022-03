Netflix recrute des experts en cybersécurité pour lutter contre le piratage

Netflix renforce ses équipes anti-piratage internes. Dans une offre d’emploi publiée sur le web, la plateforme de streaming annonce être la recherche d’un manager chargé d’améliorer les techniques de lutte contre le téléchargement illégal. Une nouvelle étape après la coalition d’ayants droit créée en 2019.

Netflix n’est plus aussi tolérant qu’auparavant envers le piratage. Il faut dire que la plateforme a été une cible privilégiée des hackers ces dernières années, allant parfois jusqu’à gâcher la sortie de nouvelle série, comme cela a été le cas pour le lancement de la saison 2 de The Witcher. C’est désormais toute une stratégie qu’a montée la firme contre ceux qui en veulent à ses contenus. Une partie de cette stratégie consiste à s’allier avec d’autres ayants droit, avec la coalition créée en 2019 avec entre autres Amazon et Disney.

Mais Netflix tient également à agir en interne. Pour cela, la plateforme a créé une équipe dédiée à la lutte contre le piratage, qui a désormais besoin d’un leader. C’est en tout cas ce que suggère une offre d’emploi postée récemment, qui vise à recruter un « Title Coverage and Insights Manager ». Ce dernier aura pour rôle de diriger les différentes opérations anti-piratage, notamment pour protéger les contenus originaux toujours plus nombreux dans le catalogue.

Sur le même sujet : Des hackers assurent que Netflix et Disney+ poussent les internautes vers les sites pirates

Netflix construit une équipe anti-piratage en interne

« Netflix lance chaque mois un nombre croissant de titres originaux et d’autres titres clés qui doivent être protégés du piratage », peut-on lire dans cette offre d’emploi. La principale mission du manager sera donc d’éviter de nouvelles catastrophes comme l’a été The Witcher, ou même les deux films piratés et disponibles des mois avant leur sortie sur les sites de téléchargement illégaux.

Pour cela, le recruté devra en outre former des partenariats avec YouTube et Facebook, probablement pour empêcher que des contenus de Netflix ne se retrouvent sur ces plateformes. Enfin, il aura la lourde tâche de lutter contre les nouvelles formes de piratage. Fin 2012, un hacker a notamment mis en ligne un nouvel outil permettant de capturer directement les films et les séries sur le service de streaming.

Source : Torrent Freak