Netflix : l’abonnement en France est nettement moins bon qu’au Royaume-Uni

Comment se compare l’abonnement Netflix en France avec le reste du monde ? Une étude du site Comparitech analyse les différences de tailles de catalogues et coûts mensuels des abonnements dans les différents marchés de la plateforme. L’occasion de mettre en lumière de fortes disparités en fonction des régions.

L’abonnement Netflix Français représente-t-il un bon rapport qualité-prix ? Le site Comparitech analyse depuis maintenant deux ans les disparités entre les différents marchés de la plateforme. L’occasion de replacer le catalogue Français dans un contexte nettement plus large. En matière de rapport qualité-prix, on se rend compte d'emblée que très peu de pays d’Europe se démarquent. En tout cas dans les bonnes catégories.

Netflix reste plutôt cher et limité en France en comparaison du Royaume-Uni

Netflix Hongrie propose ainsi l’un des meilleurs coûts par contenus d’Europe grâce à un catalogue fourni (5725 titres dont 1917 séries et 3808 films) et des abonnements à 8,49 dollars (Basique), 10,87 dollars (Standard) et 13,60 dollars (Premium) – soit respectivement 0,00148 dollar, 0,0019 dollar et 0,00237 dollar par contenu. Le site va même plus loin en considérant notamment le partage de comptes ce qui fait baisser le coût par contenu à respectivement 0,00148 dollar, 0,00095 dollar et 0,00059 dollar.

Mais l’autre pays d’Europe à clairement se démarquer par le haut, et cette fois-ci de très loin, c’est le Royaume-Uni. Netflix UK propose en effet pas moins de 6122 contenus (dont 1893 séries et 4229 films) pour l’équivalent de 7,90 dollars (Basique), 11,95 dollars (Standard) et 15,13 dollars (Premium) – ce qui porte le coût par titre ajusté du partage de comptes et d’autres facteurs à 0,00129 dollars pour l’abonnement Basique et 0,00097 dollars pour l’abonnement Standard.

Nombre d’autres pays européens font en réalité partie des pays les moins bon marché pour Netflix dans le monde. L’étude comparative mentionne notamment le Danemark, la Suisse, la Suède, la Norvège, le Portugal, la Finlande, la Grèce la Roumanie, les Pays-Bas ou encore l’Espagne comme les offres les moins intéressantes à l’international. La France, elle, apparaît dans la liste des 10 pays les plus chers pour les abonnements Standard et Premium – une liste compilée à partir du niveau des salaires et du PIB par habitant.

En France, Netflix propose 4342 contenus, soit nettement moins que dans de nombreux autres marchés. Le catalogue se rattrape néanmoins un peu sur la qualité – avec une note moyenne des contenus IMDb de 6.77 – comme le catalogue Netflix au Royaume-Uni. L’étude se conclut sur un dernier aspect à prendre en compte pour réellement profiter de la plateforme (et de la 4K dans votre abonnement Premium sous réserve de disposer du matériel nécessaire) : les débits.

Lire également : Netflix – vous pouvez désormais regarder certains films et séries gratuitement

Là encore, le Royaume-Uni apparaît en tête de peloton, derrière la Suisse, la Roumanie, les Pays-Bas et Les Etats-Unis. Pour trouver la France dans le classement, il faut descendre dans le dernier tiers à la 26e place. On peut donc dire qu’en terme de catalogue, de tarification ou d’infrastructures, Netflix France dispose encore d’une certaine marge de progression par rapport au Royaume-Uni. Pour les anglophones qui seraient tentés par le catalogue britannique, sachez qu’il reste possible de se connecter à Netflix UK via certains services VPN payants – même si la plateforme lutte activement contre cette pratique pour des questions de droits.

Source : Comparitech