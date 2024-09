Netflix ne fonctionnera bientôt plus sur ces iPhone et iPad, voici lesquels

La plateforme de streaming Netflix annonce un changement dans son application mobile. Dans quelques temps, elle ne fonctionnera plus sur certains modèles d'iPhone et d'iPad.



Comme toutes les grandes plateformes de streaming, Netflix est disponible sur presque tous les supports imaginables. Que vous regardiez votre série ou votre film sur un téléviseur, un ordinateur ou un smartphone, le service est accessible. Quand il prend la forme d'une application, il est soumis au même cycle que les autres avec des mises à jour régulières. Parfois elles ajoutent des fonctionnalités ou modifient l'interface, mais le plus souvent, elle s'occupent de “corriger des bugs et améliorer les performances”, selon la formule consacrée.

En coulisse, c'est également l'occasion de réexaminer les compatibilités de l'appli. À mesure que le temps passe, les systèmes d'exploitation mobiles que sont Android et iOS évoluent et cela oblige les développeurs à abandonner le support des versions les plus anciennes. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Netflix sur les produits Apple. Après certains modèles d'Apple TV, plusieurs iPhone et iPad vont devoir dire adieu à l'application de streaming.

Voici les modèles d'iPhone et d'iPad sur lesquels Netflix ne fonctionnera plus

Si vous avez un appareil sous iOS 16, dont la première version est sortie en 2022, mettre à jour Netflix vous vaudra l'apparition du popup suivant : “Nous avons mis à jour l'application Netflix ! Pour utiliser la dernière version, installez iOS 17 ou une version ultérieure“. La firme cesse donc officiellement de supporter iOS 16. Pour le moment, cela ne vous empêche pas de continuer à utiliser l'appli, mais à terme, elle ne fonctionnera plus. On ignore combien de temps cela prendra pour en arriver là cela dit.

Les iPhone et les iPad qui ne peuvent pas être mis à jour vers iOS 17 vont devoir se faire une raison. La liste est la suivante :

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad 5 (2017)

iPad Pro (première génération)

Il n'y a pas vraiment d'échappatoire possible si ce n'est passer à un modèle plus récent, ou bien ne plus vous servir de Netflix sur mobile et tablette bien sûr.

