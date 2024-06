Netflix va disparaître de ces appareils populaires, vérifiez si vous êtes concernés

Si vous êtes équipés d'un Apple TV de 2ème ou de 3ème génération, sachez que vous ne pourrez plus visionner Netflix depuis votre boîtier dans quelques semaines.

Netflix a prévenu certains de ses abonnés par email que sa plateforme ne serait bientôt plus disponible sur certains supports. Il s'agit des boîtiers Apple TV de 2ème et de 3ème génération, lancés sur le marché respectivement en 2010 et 2012. Les appareils en question sont certes sortis il y a plus de 10 ans, mais restent encore utilisés par de nombreux propriétaires. À partir du 31 juillet 2024, l'application Netflix ne fonctionnera pourtant plus dessus.

Le service de streaming vidéo à la demande se justifie en indiquant que cette décision permet de “maintenir la meilleure expérience Netflix possible” en allouant plus de ressources aux appareils capables de prendre en charge les dernières fonctionnalités et mises à jour de l'application.

Netflix boude les vieux modèles d'Apple TV

Rappelons que ces deux modèles sont considérés comme étant obsolètes par Apple, qui ne leur développe plus de mises à jour. Les Apple TV de 2ème et de 3ème génération ne tournent même pas sous tvOS comme les box les plus récentes de la marque à la pomme, mais sous un dérivé d'iOS. Les terminaux n'ont même pas accès à l'App Store, ne disposant pas d'espace de stockage dédié aux téléchargements. Il n'est donc pas possible d'y installer de nouvelles applications.

Netflix recommande aux utilisateurs qui ont toujours recours à l'Apple TV de 2ème ou 3ème génération de renouveler leur équipement, en passant à un Apple TV plus moderne, à une Smart TV, à une box ou un dongle TV… Le service de SVOD demeure accessible normalement depuis l'Apple TV de 4ème génération (Apple TV HD) et l'Apple TV 4K.

Par ailleurs, Apple va annoncer de nouvelles fonctionnalités pour tvOS 18 lors de la WWDC du 10 juin prochain. Par contre, il n'est pas prévu qu'un nouvel Apple TV débarque prochainement sur le marché. La firme américaine plancherait sur un nouveau modèle plus ambitieux, avec une caméra embarquée pour passer des appels FaceTime et pour la navigation par gestes.

