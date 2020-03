Netflix : une grosse panne affecte les abonnés en Europe et aux Etats-Unis

Selon le site Downdetector, Netflix connaîtrait une forte indisponibilité. Le service de streaming rencontrerait notamment des problèmes en Europe. Une situation qui semble due à la forte affluence de spectateur en seconde moitié de l’après-midi et qui est exacerbée par le confinement imposé dans plusieurs pays du continent.

C’est le scénario classique. C’est la fin de l’après-midi. Après une dure journée de (télé)travail, vous vous organisez un petit apéro devant l’épisode d’une série. Ou vous décidez de céder face à l’insistance de votre enfant qui veut regarder un dessin animé pendant que vous préparez le diner. Vous allumez votre téléviseur et votre décodeur numérique. Vous ouvrez l’application Netflix et accédez aux services. Vous êtes certainement des millions en Europe à faire ainsi, notamment pendant cette période de confinement.

Mais contrairement à tous les autres jours, Netflix est, en cet fin d’après midi du 25 mars, indisponible. Si vous expérimentez cette indisponibilité, vous n’êtes pas le seul, puisque le service semble connaître de fortes difficultés techniques. Selon le site Downdetector, qui relève les messages à propos de services indisponibles sur les réseaux sociaux et certains sites, de nombreux usagers de Netflix rapportent qu’ils ne peuvent profiter de la plate-forme de streaming.

Des rapports de panne multipliés par 40 !

Le nombre de messages à propos d’une panne chez Netflix a progressé de quelques dizaines à plus de 1000 en quelques minutes, juste après 5 heures de l’après-midi. Plus de 40 % des problèmes rapportés concernent une connexion simplement impossible, tandis qu’un tiers concerne l’impossibilité de recevoir un flux en streaming. 20 % font état d’un site web inaccessible. La dernière fois que Netflix expérimentait une forte panne était en novembre 2019.

En tête de cet article, vous pouvez retrouver une capture d’écran du site Downdetector avec la carte géographique des endroits les plus touchés par la panne. Quand nous avons démarré la rédaction de cet article, la très grande majorité des problèmes provenait d’Europe avec quelques cas aux États-Unis (cote Est et cote Ouest). Une heure plus tard, le nombre de cas était en baisse en Europe, mais en hausse aux États-Unis. Et vous remarquerez que la carte correspond aussi à celle des pays qui subissent le confinement de leur population où, justement, le service Netflix est bien plus sollicité.

