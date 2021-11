Netflix Gaming : ne vous abonnez surtout pas via un jeu sur iPhone

Netflix Gaming vient d'arriver sur iPhone et iPad. Etrangement, le service de streaming en profite pour imposer son abonnement standard aux utilisateurs d'iPhone qui n'ont pas encore de compte. On vous explique pourquoi il ne faut pas créer un compte Netflix et s'abonner au service en passant par les jeux iOS. Si c'est votre cas, on vous explique comment le résilier ci-dessous.

Début novembre 2021, Netflix a lancé “Netflix Gaming” en France. Ce service, accessible à tous les abonnés de la plateforme de streaming, permet de jouer à des jeux mobiles comme Stranger Things: 1984, Shooting Hoops, Teeter Up ou encore Card Blast. Initialement, Netflix Gaming était cantonné aux smartphones et tablettes tournant sous Android.

Récemment, le service de jeux vidéo s'est ouvert aux terminaux sous iOS, à savoir les iPhone et les iPad. Pour installer les jeux sur iOS, il faut impérativement passer par l'App Store. Apple n'a pas autorisé Netflix à inclure une section relayant vers ses jeux directement au sein de son application. Depuis toujours, la réglementation de la boutique d'Apple interdit les développeurs de relayer les utilisateurs vers d'autres applications à installer.

Netflix impose le forfait standard par le biais des jeux iOS

Si vous faites déjà partie des abonnés Netflix, tout se déroulera sans la moindre difficulté. En effet, il suffit d'installer le jeu depuis l'App Store (comme n'importe quel jeu iOS) et de le lancer pour y jouer. Pour commencer une partie, il faudra se connecter à son compte Netflix directement depuis l'interface du jeu. Par contre, les internautes qui ne disposent pas de compte Netflix seront privés du jeu. Evidemment, le géant du streaming va alors proposer aux joueurs de créer un compte et de s'abonner. Comme l'ont remarqué de nombreux internautes sur Twitter, Netflix en profite pour imposer l'abonnement Standard aux usagers.

Nous avons en effet pu le vérifier en déconnectant notre compte Netflix de notre iPhone. Lors de l'ouverture d'un jeu, une fenêtre apparait et demande de créer un compte. Après avoir fourni des identifiants (mots de passe et adresse électronique valide), Netflix propose d'activer un abonnement à 13,49 euros par mois. La plateforme propose un seul abonnement : le forfait standard, qui inclut un accès illimité aux jeux, séries et films du catalogue Netflix, la résolution 1080p et l'utilisation simultanée sur 2 écrans à la fois. Le service fait l'impasse sur ses deux autres forfaits : l'abonnement Essentiel à 8,99 euros par mois (480p, 1 seul écran) et Premium à 17,99 euros par mois (Ultra HD 4K et 4 écrans simultané).

De fait, les internautes qui créeront un compte afin de pouvoir tester les jeux vidéo de Netflix Gaming seront privés de leur choix. Les utilisateurs qui ne connaissent pas la grille tarifaire de Netflix risquent d'être induits en erreur.De plus, l'abonnement sera entièrement géré par l'App Store. Il ne sera pas possible d'opter pour une autre formule, plus chère ou moins chère, en fonction de vos besoins. Pour changer de forfait, il faudra d'abord résilier l'abonnement souscrit via Netflix Gaming. On vous conseille donc de créer un compte sans passer par les jeux iOS de Netflix Gaming.

Comment résilier un compte Netflix créé via Netflix Gaming ?

Si vous avez déjà créé un compte en passant par un jeu iOS, il est évidemment possible de le résilier. Pour ça, il faudra passer par les réglages de votre iPhone ou de votre iPad. Heureusement, Apple facilite grandement le processus. Voici comment faire :

Allez dans les Réglages

Appuyez sur votre nom et votre avatar en haut de l'interface

Cliquez sur Abonnements

Sélectionnez l'abonnement Netflix en cours

Cliquez sur Résilier l'abonnement

Notez qu'il n'est pas possible de vous créer un compte en passant par l'app Netflix. Depuis 2018, Netflix bloque le paiement des abonnements via l’App Store pour éviter la taxe de 30% d'Apple. Le géant de Cupertino réclame en effet une commission de 30% sur tous les abonnements souscrits par le biais d'une app iOS. Pour éviter cette taxe, Netflix empêche les utilisateurs d'iPhone de s'abonner via son application sur iPhone. On vous conseille donc de passer par un ordinateur pour vous abonner. Cette solution de contournement permet d'opter pour le forfait de votre choix.