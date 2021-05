Netflix envisage d’ajouter des jeux vidéo à son catalogue de séries et films

Netflix envisage de se tourner vers le jeu vidéo. D'après une fuite, le géant du streaming souhaiterait ajouter une offre de jeux à son catalogue de séries et de films. Bien décidé à se diversifier, Netflix chercherait d'ailleurs à embaucher un cadre dirigeant spécialisé dans le secteur du gaming.

Netflix n'a jamais caché son intérêt pour le jeu vidéo et, plus largement, pour le divertissement interactif. La firme de Los Santos s'est d'ailleurs essayée à l'exercice délicat du métrage interactif avec Black Mirror BanderSnatch, un film où le spectateur doit prendre des décisions à la place du personnage principal. Dans la même veine, Netflix a lancé You vs. Wild, une série d'aventure interactive.

En parallèle, le numéro 1 mondial de la VOD a lancé plusieurs adaptations de ses séries phares, dont Stranger Things ou la Casa De Papel en jeux vidéo. “Nos membres peuvent aussi bénéficier d’une connexion plus directe avec les histoires qu’ils aiment grâce à des programmes interactifs comme Bandersnatch et You vs. Wild ou des jeux basés sur Stranger Things, La Casa de Papel et A tous les garçons. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’en faire plus avec le divertissement interactif” expliquait récemment Netflix, interrogé par l'AFP.

Netflix se diversifie en se tournant vers le jeu vidéo

D'après les informations de nos confrères de The Information, les ambitions de Netflix dans le secteur du gaming continuent de concrétiser. La plateforme souhaiterait fermement intégrer une offre de jeux vidéo à son catalogue de séries, films et documentaires. Pour parvenir à développer son offre, Netflix chercherait à engager un cadre dirigeant en charge des jeux vidéo. Le groupe américain se serait déjà entretenu avec des vétérans de l'industrie au cours des dernières semaines.

Pour l'heure, les détails du projet, dont le développement est encore à ses balbutiements, sont encore flous. Netflix n'a pas encore décidé si les titres proposés dans l'abonnement seront développés en interne ou produits par des studios externes.

D'après un précédent rapport, le service gaming de Netflix se rapprocherait en tout cas d'Apple Arcade, l'abonnement offrant un accès à une centaine de jeux sur iOS, macOS et iPadOS. Comme c'est le cas pour ses séries et films, Netflix ne diffuserait pas de publicités au sein des jeux vidéo de son catalogue. Que pensez-vous de ce projet ? On attend votre avis dans les commentaires.

