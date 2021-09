Netflix, Disney+ : les Français apprennent mieux l’anglais grâce au streaming qu’à l’école

Un sondage réalisé par YouGov avance que 56% des Français estiment apprendre mieux l'anglais en regardant des séries et des films sur Netflix, Disney+ ou d'autres plateformes de streaming qu'à l'école. En outre, 40% d'entre affirment que l'anglais scolaire ne leur a jamais servi à l'âge adulte.

Voilà une étude qui risque bien de faire grincer des dents au sein de l'Éducation nationale. En effet, le spécialiste en langue et communication interculturelle Bertlitz France Licorne vient de publier un sondage, en partenariat avec YouGov, mené sur plus de 1010 personnes représentatives de la population française. Il portait sur l'apprentissage des langues.

L'un des résultats les plus intrigants reste celui-ci évidemment : pour 56% des sondés, les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video représentent le meilleur moyen d'apprendre l'anglais, loin derrière les cours durant le cursus scolaire. Ce sentiment est décuplé chez les 18/24 ans qui sont 77% à estimer apprendre mieux l'anglais en regardant des films et séries en VO sur les services de streaming. Autre chiffre éloquent, 40% des sondés assurent que l'anglais scolaire ne leur a été d'aucune utilité durant leur vie adulte.

Comme le précise l'enquête, plusieurs raisons peuvent expliquer cette tendance. En premier lieu, l'omniprésence de l'anglais dans nos vies (que ce soit dans l'espace public, à la TV, sur internet, dans la presse, les jeux vidéo, etc.) rend son apprentissage plus simple, plus ludique, plus naturel. Autre point, le sondage précise également que les réseaux sociaux comme TikTok, Twitter ou Instagram restent la principale source d'apprentissage de l'anglais pour les 18/24 ans.

Le streaming et les réseaux sociaux sont les meilleures façons d'apprendre l'anglais pour les Français

“Même si les plateformes de streaming restent également pour eux le meilleur moyen d'apprentissage de l'anglais, 70% des 18/24 ans déclarent tout de même les réseaux sociaux comme l'un des trois meilleurs canaux par lesquels ils apprennent l'anglais”, détaille l'étude. Il faut dire que les réseaux sociaux facilitent grandement les échanges avec des personnes du monde entier, quoi de mieux pour pratiquer, surtout lorsque voyager est si compliqué en cette période de crise sanitaire.

À l'échelle globale, 38% des sondés partagent cette position. Ensuite, ils sont 50% à penser que la TV les aide davantage à maîtriser l'anglais, 42% par la presse papier et numérique et 25% par les jeux vidéo. Et vous, quel est votre avis sur le sujet ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Le Figaro