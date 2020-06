Netflix : cette étude révèle quel pays a le meilleur catalogue

Une étude révèle qui a le meilleur catalogue Netflix, tant du point de vue de la popularité des titres du catalogue que de la qualité des contenus. La plateforme de Los Gatos ne peut en effet proposer le même catalogue partout à cause de problèmes de licence.

Surfshark publie une étude sur les différents catalogues Netflix dans le monde. Celle-ci s’appuie sur les données du site Flixwatch – un annuaire qui permet de savoir dans quel(s) catalogue(s) trouve-t-on telle ou telle série, film et documentaire. Mais aussi sur les scores IMDb, Metacritic, et les récompenses comme les Oscars et Emmy qui peuvent avoir été attribués à des films ou séries.

Catalogue Netflix : quantité ne rime pas avec qualité

Surfshark explique : « les industries du film et de la télévision investissent des millions pour créer leur contenu, et avec autant d’argent sur la table, ils font tout leur possible pour avoir le meilleur retour sur investissement. C’est dans ce but que les studios font respecter leurs droits pays par pays ». Et Surfshark de poursuivre : « les marchés n’ont pas la même demande – par exemple, un classique de science-fiction britannique peut ne pas intéresser l’audience aux Etats-Unis, et inversement un succès aux Etats-Unis peut ne pas émouvoir plus que cela des spectateurs ukrainiens ».

Plusieurs enseignements ressortent de l’étude de Surfshark dont vous retrouverez l’intégralité via le lien en fin d’article. D’abord, ce sont de loin les Etats-Unis et le Canada qui ont le plus grand nombre de titres : 4035 films et 1844 séries pour le premier et 4043 films pour le second. Mais cela ne signifie pas que tout est de qualité, puisque ce sont aussi ces catalogue qui débouchent sur la pire moyenne IMDb (6,95). La Corée du Sud est le pays qui compte le plus de films oscarisés dans le catalogue : 109 au total. Soit 24 films oscarisés de plus que le catalogue Suisse, le second meilleur sur ce critère dans le monde.

La Thailande, Malaisie, Corée du Sud, Philippines, Indonésie et Singapour ont accès aux séries les plus récompensées (elles sont 35 au total dans leur catalogue).

Et Netflix France dans tout ça ?

L’étude réalisée à partir des catalogues de 70 pays comprend un outil interactif et diverses infographies qui permettent de comparer le catalogue Français avec d’autres catalogues étrangers. Selon le site, le catalogue français compte ainsi au total 3978 titres dont 2639 films et 1339 séries. La moyenne des notes IMDb y est de 7,07 sur 10 – pour Metacritic on est sur un score de 63,6 sur 100. Le catalogue compte 54 films et 32 séries récompensés.

Alors, verdict ? En nombre de contenus, le catalogue français est 43e dans le monde. Si l’on prend la note moyenne IMDb, le catalogue du pays est classé à la 40e position – à comparer à la Russie, Ukraine, Géorgie, Azerbaïdjan, et au Portugal, premiers du classement avec une moyenne de 7.13 sur 10. Metacritic nous place un petit peu mieux à la 38e place. Ce qui est dans tous les cas plutôt dans la moyenne inférieure.

On se consolera un peu avec les films et séries primés, où, là, on remonte à la 15e position pour les films et 17e place pour les séries. Tout cela fait donc de notre catalogue pas vraiment le meilleur de tous les catalogues Netflix. Tant le nombre et la qualité des contenus est inférieur à la moyenne. Rien qu’en Europe, il y a de bien meilleures alternatives. Notamment les catalogues Suisse, islandais, ou même russe pour la qualité des contenus, ou les catalogues irlandais et britanniques pour le choix.

Si vous êtes tentés par un autre catalogue Netflix que le catalogue français, sachez que Netflix ne va pas vous rendre la tâche facile. Certains services de VPN payants parviennent pendant quelques temps à déjouer les sécurités de la plateforme, mais il s’agit d’un véritable jeu du chat et de la souris.