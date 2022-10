Crit’Air : non, vous n’avez pas besoin de racheter une vignette sous 48h, ce SMS est une arnaque

Si vous avez reçu récemment un SMS vous indiquant que vous devez de toute urgence vous équiper d’une nouvelle vignette Crit'Air, n’ayez crainte : il s’agit d’une arnaque. En effet, une nouvelle campagne est en cours, faisant ainsi tomber dans le panneau de nombreux automobilistes peu prudents.

On ne compte plus le nombre d’arnaques par SMS que les Français reçoivent chaque jour. La Poste, CPF, ou encore les impôts, tous les moyens sont bons pour soutirer de l’argent aux plus crédules. Ces derniers jours, les pirates ont décidé d’utiliser un autre levier : la vignette Crit'Air. Ce petit disque, apparu en 2017 et désormais obligatoire pour tous les véhicules achetés, est au centre de nombreuses inquiétudes pour les automobilistes.

En effet, mieux vaut être en règle pour être certain de pouvoir circuler dans les zones de son choix. Aussi, il est aisé de tomber dans le panneau lorsque l’on reçoit un SMS exigeant de toute urgence de mettre à jour sa vignette. « Nos agents ont constaté que votre véhicule n’était pas équipé de la vignette Crit'Air 2022. Veuillez la récupérer sous peine de contravention dans les prochaines 48 h sur le lien ci-joint », peut-on lire sur le message repéré par nos confrères de La Tribune.

Pas besoin de mettre à jour votre vignette Crit'Air, c’est une arnaque

Bien entendu, le SMS contient un lien qui redirige la victime vers trois formulaires en ligne, visant à récupérer ses données personnelles, la plaque d’immatriculation de son véhicule et, enfin, ses coordonnées bancaires. L’arnaque est particulièrement bien ficelée, car, contrairement à d’autres dans le genre, le faux site ne contient aucune faute d’orthographe, et ressemble comme deux gouttes d’eau à une page officielle.

Du moins, à un détail près : comme toujours, c’est le nom de domaine du site qui le trahit. Ce dernier devrait se terminer en « . gouv.fr », comme tout dispositif géré directement par le gouvernement. Cette arnaque n’étant pas la première concernant la vignette Crit'Air, rappelons que celle-ci peut s’acheter uniquement sur le site officiel du gouvernement. Ce dernier ne vous enverra jamais de SMS pour vous presser de vous en procurer une nouvelle.