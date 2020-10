Netflix : adieu les pop-up énervants qui s’affichent tous les 3 épisodes

Netflix est en train de mettre en place une nouvelle fonctionnalité. Tous les trois épisodes, la plate-forme demande à l’utilisateur s’il souhaite continuer à regarder sa série. Désormais, il est possible de ne plus avoir cette fenêtre qui s’affiche.

Un dimanche pluvieux, vous êtes devant Netflix et vous enchaînez les épisodes tout en somnolant à moitié. Mais au bout de trois, une fenêtre apparaît automatiquement, vous demandant si vous souhaitez toujours continuer à regarder. Il vous faut alors appuyer sur le bouton Oui, en supposant bien sûr que vous ne vous êtes pas endormi.

Comme l’indique The Verge, cette fonction va prochainement évoluer. En effet, lorsque les boutons apparaîtront au bout des trois épisodes regardés, une nouvelle proposition sera présente : « Oui, ne plus jamais me demander ». Une simple fonctionnalité qui va en réalité être bien pratique. Fini les moments où vous vous réveillez en vous apercevant que le service est en pause attendant votre validation. Vous pouvez désormais vous endormir sereinement en laissant tourner Stranger Things ou The Witcher en fond. Parfait pour ces fameux dimanches pluvieux.

Un déploiement imminent ?

Ce nouveau bouton a été remarqué par certains utilisateurs sur les réseaux sociaux. Netflix a confirmé qu’il était actuellement en phase de test. Cela signifie que si la société en est satisfaite, il sera déployé à travers le monde. Cela pourrait être une question de jours, voire de semaines tout au plus. En tout cas, l’apparition d’un tel bouton sera bénéfique pour la plate-forme.

Netflix fait tout pour rendre son service le plus fluide et le plus agréable possible à l’utilisation. Cela passe bien entendu par l’amélioration de l’interface et l’ajout de petites fonctionnalités. Il y a peu, Netflix a par exemple déployé un bouton pour lancer une série de manière aléatoire, au cas où vous ne savez plus quoi regarder. Pour vous faire rester, il faut également du contenu. Le service ne lésine pas sur les moyens, en misant notamment sur ses licences phares comme Stranger Things ou alors sur de nouveaux programmes comme Splinter Cell ou encore Resident Evil.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle fonctionnalité est la bienvenue. Vous pourrez désormais vous endormir devant votre écran sans craindre une interruption.

Source : The Verge