Netflix : un nouveau bouton aléatoire choisit une série à votre place

Netflix teste actuellement un nouveau bouton aléatoire. En appuyant sur cette icône, le service de streaming va laisser ses algorithmes choisir une série ou un film à votre place en fonction de vos goûts.

On a tous connu cette situation : votre moitié préfère regarder la dernière saison de Lucifer tandis que vous avez plutôt envie de revoir Umbrella Academy. Conscient des choix cornéliens imposés à ses abonnés, Netflix teste actuellement un nouveau bouton aléatoire capable de choisir une série ou un film à votre place, rapportent nos confrères de TechCrunch.

Comme l’a remarqué le média, un bouton « shuffle » (aléatoire en français) est apparu sur l’écran d’accueil de certains utilisateurs américains, juste sous l’icône du profil utilisateur. Chez certains, l’option est intégrée dans l’interface, entre « séries tv » et la « watchlist ».

En cliquant dessus, Netflix va simplement lancer une série ou un film sur base des productions que vous avez déjà regardé. Le service de streaming ne choisit donc pas un contenu au hasard. Sans surprise, Netflix s’appuie sur ses algorithmes pour sélectionner une série ou un film susceptible de vous plaire.

Interrogé par TechCrunch, Netflix affirme que cette option est encore en cours de test auprès d’une poignée d’utilisateurs. En fonction des retours de ses abonnés, le service de VOD pourrait déployer cette fonctionnalité à plus grande échelle. Netflix mène régulièrement de nombreux tests auprès d’une portion limitée d’abonnés. Grâce à ces multiples expérimentations, Netflix est en mesure d’adapter son interface aux besoins de ses usagers. In fine, seuls 50% des options testées dépassent la phase de test.

Avec ce nouveau bouton aléatoire, Netflix veut proposer une expérience similaire à celle de la télévision traditionnelle et aider ses abonnés à trouver rapidement et facilement du contenu adapté à leurs goûts. Dans la même optique, Netflix avait testé un bouton aléatoire permettant de choisir à votre place un épisode d’une série au hasard sur Android. Que pensez-vous des options testées par Netflix ? On attend votre avis dans les commentaires.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG

— Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020