Netflix a épargné 219 heures de publicités à ses abonnés en 2019

Netflix aurait épargné plus de 219 heures de publicités au consommateur américain. C’est le calcul effectué par le site Reviews.com, qui compare le temps passé sur la plate-forme par rapport à la télévision classique.

Pas de publicités sur Netflix, puisque son modèle économique est basé sur l’abonnement. Cela évite ainsi d’être interrompu plusieurs fois devant un programme, que ce soit un film ou une série. Le site Reviews.com a d’ailleurs calculé combien de temps gagnait l’utilisateur sans les réclames imposées.

À noter que cette étude concerne la consommation aux États-Unis, où la publicité à la télévision est beaucoup plus présente qu’en France. Le site a calculé que les chaînes américaines diffusaient en moyenne dix-huit minutes de réclames par heure. En moyenne, un utilisateur passe deux heures par jour devant Netflix (moyenne donnée par la plate-forme). Cela lui permet donc d’éviter théoriquement trente-six minutes de pubs par jour.

A lire aussi : Netflix vs Disney+, quel est le meilleur service pour les films et les séries ?

Neuf jours de gagnés en un an

Sur une année, le décompte atteint 219 heures de gagnées sur Netflix comparé à la télévision. C’est plus de neuf jours ! Le site signale également que cette période de pandémie n’a pas été prise en compte dans son calcul. Netflix étant beaucoup plus utilisé, le temps économisé est donc plus long. Précisions également que si un Américain passe quotidiennement en moyenne deux heures devant Netflix, il en passe quatre devant la télévision. Soit une moyenne d’une heure et douze minutes de publicités par jour. Ce chiffre continue d’augmenter chaque année.

Netflix ne doit pas uniquement son succès à l’absence de publicité, mais cette donnée joue tout de même en sa faveur. La firme de Los Gatos compte aujourd’hui plus de 180 millions d’abonnés et a révolutionné la manière de consommer le divertissement au cours de la dernière décennie. Mais elle n’est pas la seule sur le marché, puisque des concurrents de poids comme Amazon Prime Video, Apple TV+ ou encore Hulu proposent également le même service avec leurs propres contenus.

Récemment, c’est Disney + qui est venu jouer les trouble-fêtes avec un catalogue gargantuesque ainsi qu’un abonnement à prix cassé.

Source : Reviews