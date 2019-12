Netflix : 90 % des nouveaux abonnés ne sont pas Américains, ça n’arrange pas les affaires

Cette semaine, Netflix a présenté quelques indicateurs économiques sur son développement international. Selon ces chiffres, 90 % des nouveaux abonnés à Netflix ne sont pas Américains, mais Européens, Africains ou Asiatiques. Des usagers qui, selon Wall Street, rapportent beaucoup moins d’argent chaque mois.

La concurrence sur le marché américain du streaming vidéo est particulièrement forte. L’arrivée de nouveaux acteurs très ambitieux, Apple et Disney, n’arrange évidemment rien. Sans oublier d’autres offres en cours de préparation chez Warner (HBO Max) ou chez Universal (Peacock). Et Netflix doit désormais user de nouveaux stratagèmes pour conserver la confiance des marchés financiers et des investisseurs qui se basent encore aujourd’hui sur l’évolution du nombre des abonnés aux États-Unis.

Pour tenter d’attirer les regards des analystes de Wall Street sur des chiffres en croissance (et non en berne), Netflix a présenté quelques indicateurs assez rares : ceux de sa croissance en dehors de son marché domestique et du Canada. Dans ce rapport, le reste du monde est réparti en trois régions : l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient (EMEA), l’Amérique latine et la région Asie-Pacifique.

La première est celle où Netflix enregistre la meilleure croissance. Le nombre d’abonnés a augmenté de 140 % entre le 31 mars 2017 et le 30 septembre 2019. Soit 47,4 millions d’abonnés. Cela correspond à 3 abonnés sur 10 à Netflix dans le monde. Les revenus sur cette même période ont atteint 4 milliards de dollars. En Amérique latine, le nombre d’abonnés a pratiquement doublé sur cette même période, passant de 15,4 millions d’utilisateurs à 29,4 millions. Ils ont généré 2 milliards de dollars de recette.

Enfin la zone Asie-Pacifique a connu une très forte croissance : 208 %. Le nombre de clients de Netflix y est passé de 4,7 millions à 14,5 millions. Cependant, cette zone partait de tellement loin qu’elle reste en dernière position. Les revenus qui y ont été générés dépassent le milliard de dollars. Netflix affirme ainsi que 90 % de ses nouveaux abonnés proviennent de sa croissance internationale. Rappelons que Netflix compte actuellement 158,3 millions d’abonnés dans le monde.

Des nouveaux abonnés qui rapportent moins

Ces chiffres sont bons. Mais, selon le Wall Street Journal, les analystes financiers ne sont pas convaincus. Deux raisons à cela. D’abord, le revenu moyen par abonné est moins haut à l’international qu’aux États-Unis. En Europe, il atteint 10,9 dollars. En Asie, il est de 9,58 dollars. Et en Amérique latine, il atteint 9,35 dollars. Des chiffres à comparer avec les 12,36 dollars rapportés en moyenne par chaque abonné américain. Si la croissance de Netflix est forte à l’international, chaque nouvel abonné rapportera moins.

La seconde raison est le prix de vente des abonnements de Netflix. Ils sont très chers en comparaison de ceux des autres services de streaming, comme Disney+ et Apple TV+. Selon certaines rumeurs, Peacock d’Universal pourrait être un service au prix très bas, cofinancé par de la publicité. Nous sommes donc loin de Netflix dont l’abonnement le plus populaire est facturé 12,99 dollars par mois. Des analystes affirmaient la semaine dernière Netflix devra opter pour une formule moins chère pour ne pas perdre rapidement des millions d’abonnés.

