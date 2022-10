Need for Speed Unbound : le nouveau jeu de course d’EA se dévoile en vidéo !

EA vient de diffuser la première bande-annonce de Need for Speed Unbound, le prochain opus de la célèbre saga de jeux de course. Cet épisode, qui s'annonce novateur à plus d'un titre, est attendu sur PS5, Xbox Series X/S et PC dès ce 2 décembre 2022.

Il s'agissait d'une question de temps avant de découvrir ce nouvel opus. Il faut dire qu'EA avait accidentellement révélé l'existence de cet épisode sur son site web ce mercredi 5 octobre. Dos au mur, l'éditeur américain a donc choisi de diffuser la première bande-annonce officielle du nouveau Need For Speed ce jeudi 6 octobre 2022.

Baptisé Need For Speed Unbound, ce titre proposera une approche graphique plutôt originale, entre réalisme et effets cartoonesques qui rappellent notamment Spider-Man New Génération, l'excellent film d'animation sorti en 2018.

On retrouve une ambiance assez proche de celle des épisodes Pro Street et UnderGround, puisque le jeu sera amené à défier la police dans des courses illégales et à personnaliser sa voiture dans le moindre aspect. D'ailleurs, on retrouve le rappeur A$AP Rocky comme grand nom de la BO de cet épisode.

Need for Speed Unbound débarque dès le 2 décembre 2022

“Commencez en bas de l'échelle pour atteindre le sommet dans Need for Speed Unbound. Dans cette course contre la montre, défiez la police et participez à des qualifications hebdomadaires pour arriver jusqu'au Grand, la course de rue ultime de Lakeshore. Sublimez votre garage avec des voitures ultra personnalisées, et brillez grâce à votre style unique, des fringues exclusives et une bande originale percutante”, annonce EA.

Par ailleurs, nos confrères du site spécialisé IGN nous apprennent que le jeu exploitera la dernière version du moteur Frosbite, que l'on retrouve notamment sur Battlefield 2042, pour proposer une résolution 4K et un 60 FPS constant.

Concernant la campagne, elle sera entièrement jouable en solo. La progression ne sera pas vraiment linéaire puisqu'il sera possible de provoquer en duel certains protagonistes du mode Histoire comme bon vous semble. Les joueurs pourront également mettre de l'argent en jeu avant chaque course afin d'augmenter leurs gains en cas de victoire.

La première bande-annonce s'achève en révélant la date de sortie : Need for Speed Unbound est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X/S dès le 2 décembre 2022. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, et les acheteurs pourront jouer au titre en accès anticipé trois jours avant le lancement.