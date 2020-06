Google Photos ne sauvegardera plus automatiquement les photos de WhatsApp ou Messenger

Google Photos vient de publier une nouvelle mise à jour qui ne change pas grand-chose, si ce n’est un détail : l’application ne sauvegardera plus automatiquement les photos des autres services de messagerie comme WhatsApp ou encore Messenger. Un changement qui est du au coronavirus, selon la firme de Mountain View.

Lorsque vous parcourez les photos de l’application Google Photos, vous trouvez parfois des images issues de logiciels tiers tels que WhatsApp, Messengers ou encore Instagram. En effet, par défaut, les images envoyées sur ces services se sauvegardaient automatiquement sur votre compte, ce qui peut s’avérer pénible. Google a décidé de dire stop.

Il sera toujours possible de sauvegarder toutes ces photos sur votre compte. Néanmoins, cela ne se fera plus automatiquement. La firme de Mountain View l’a annoncé dans un message placide directement publiée dans la FAQ de l’application :

Bonjour tout le monde

A cause du COVID-19, les gens partagent plus de photos et de vidéos. Pour réduire notre impact sur le trafic Internet, nous avons décidé de désactiver la synchronisation automatique créeé par des services tels de WhatsApp, Messenger ou Kik.

A partir d’aujourd’hui, vous allez remarquer un message dans l’application expliquant ce changement. Vous pouvez toutefois changer ce réglage à tout moment.

Le coronavirus mis en cause

Ainsi, Google évoque la crise du coronavirus pour justifier ce choix, même si la chose semble un peu tardive. Quoi qu’il en soit, cette justification laisse présager un retour prochain de la synchronisation automatique. Aucune date n’a cependant été donnée par l’entreprise californienne.

Il faut noter que seule l’application Google Photos subit un changement. Les logiciels tiers, comme WhatsApp restent en tout point similaires. Cette nouvelle fonctionnalité était en beta depuis quelques semaines déjà et vient donc d’être activée pour tout le monde. Il suffit juste de mettre votre logiciel à jour en passant par le PlayStore.

Que pensez-vous de cette désactivation ? Est-ce une bonne chose ? L’aviez-vous déjà fait ? Au contraire, comptez-vous la réactiver ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Google