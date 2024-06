myCANAL : image pixelisée et son de mauvaise qualité, l’app enchaîne les problèmes

La qualité vidéo et audio offerte par l'application myCanal pose des soucis à quelques abonnés. L'expérience sur ordinateur et TV semble particulièrement touchée.

Certains abonnés à myCanal, qui ne sont pas équipés d'un décodeur, se plaignent de problèmes avec l'application de streaming. 60 millions de consommateurs a regroupé des témoignages d'utilisateurs sur son propre forum et sur Canal+ Assistance, lesquels évoquent de fréquentes dégradations de la qualité vidéo et audio des contenus.

“Quand on regarde un film en streaming via les applis de la télé aucun souci de son sauf sur Canal, avec un son horrible avec de l’écho”, se plaint par exemple un client de la plateforme. Et sur les réseaux sociaux, nous pouvons régulièrement apercevoir des messages d'utilisateurs privés de leur programme à cause d'un souci technique. C'est notamment le cas lors des grandes affluences, comme pour les matchs de Ligue des Champions les plus attendus.

L'application myCanal meilleure sur mobile ?

Une abonnée à l'offre RAT+ a constaté que “l’image de myCAanal affichée sur ordinateur ou téléviseur devient parfois floue pendant des heures”. En appelant le SAV pour trouver une solution, le conseiller lui a simplement répondu qu'elle ne disposait pas d'une connexion internet suffisamment rapide, ce qu'elle réfute, étant connecté à la fibre. En retentant sa chance, une autre personne du service client a admis que l'application était avant tout optimisée pour mobile et qu'elle pouvait fonctionner moins bien sur d'autres appareils.

Intérrogé par 60 millions de consommateurs, Canal+ renvoie la responsabilité des problèmes d'image et de son aux utilisateurs. “Dans 99 % des cas, c’est le matériel ou la qualité de connexion de l’abonné qui posent souci, et non celle de myCanal”, affirme le poids lourd de l'audiovisuel français.

Si vous êtes victime de soucis de ce type avec l'application myCanal, ne vous attendez pas à être dédommagés. En insistant auprès du SAV après des problèmes récurrents, une abonnée n'a pu obtenir qu'un accès à des chaînes supplémentaires pendant un mois, pratique quand l'image est pixelisée. Vous pouvez aussi essayer de demander conseil à Canal+ pour améliorer la qualité vidéo et audio de vos contenus, mais il y a peu de chances que cette opération aboutisse. Et en dernier recours, il reste l'option de la résiliation.

Source : 60 millions de consommateurs