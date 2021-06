Les motos et le contrôle technique, le Galaxy S21 Ultra bugue et Windows 11 est gratuit, le récap

Le contrôle technique sera obligatoire pour les motos dès 2023, le Galaxy S21 Ultra souffre d'un bug qui draine l'autonomie de la batterie et tous les utilisateurs de Windows 10, 7 et 8.1 pourront installer gratuitement Windows 11. On fait le point sur l’actualité récente. Suivez le guide !

Trop occupé à regarder le deuxième épisode de Loki sur Disney+, ou les rencontres de l'euro 2020, vous n'avez pas pris le temps de consulter votre site d'actualités préféré hier. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien.

Le contrôle technique sera finalement obligatoire pour les motos et deux-roues dès 2023

La Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) a acté l’obligation du contrôle technique pour les deux-roues et les motos dès 2023. Ce contrôle technique devrait ainsi coûter aux alentours de 50 € aux motards. Dans le cadre de ce contrôle, les freins, pneus et éclairage seront examinés. Dans un second temps, le niveau de pollution sonore sera évalué afin de se conformer aux normes imposées par la Commission européenne.

Galaxy S21 Ultra : la batterie se vide quand vous marchez à cause d’un bug

Après enquête, un développeur de chez XDA s'est rendu compte que le Galaxy S21 Ultra embarquait un système visant à maintenir le dispositif de stabilisation optique de l'image en place lors des déplacements de l'utilisateur. Cette précaution, visant à éviter que l'appareil photo ne génère un bruit de cliquetis, draine l'autonomie de la batterie. Finalement, le smartphone consomme de l'énergie dès que vous vous déplacez. Le dévelopeur recommande à Samsung de désactiver cette option, aussi inutile qu'énergivore.

Windows 11 est gratuit pour les utilisateurs de Windows 7, 8.1 et 10

Quelques jours avant la présentation officielle, Windows 11 s'est dévoilé au travers d'un fichier ISO d'installation en fuite. On y apprend que le nouveau système d'exploitation sera disponible gratuitement pour toutes les personnes déjà sous Windows 10,7 et 8.1. Il suffit de se munir de sa clé d'enregistrement. Les rares utilisateurs encore sous Windows 8 devront dans un premier temps mettre à jour leur OS vers Windows 8.1.

