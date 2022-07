Le Xiaomi 12T Pro sera-t-il le 1er smartphone à embarquer l’énorme capteur 200 MP de Samsung ?

Alors que la série 12S est exclusive au marché chinois, Xiaomi prépare une autre série de smartphones haut de gamme : les 12T. Et les premières fuites à leur sujet viennent d’apparaitre. Celles-ci affirment que la version Pro embarquerait l’énorme capteur Samsung 200 mégapixels précédemment attendu dans la série 12. Le smartphone embarquera aussi une belle configuration. En voici les premiers détails.

Savez-vous combien de déclinaisons de « Xiaomi 11 » ont été présentées en 2021 ? Entre les Mi 11, les 11s, les 11X, les 11T ? Il y en a eu 12 ! Une liste assez longue qui reflète parfaitement la stratégie de la marque depuis deux ans : inonder tous les segments de marché… comme Samsung il y a plus de dix ans. Cette stratégie, elle devrait être reconduite cette année avec les Xiaomi 12. Nous en sommes déjà à six itérations : Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 12s, Xiaomi 12s Pro et Xiaomi 12s Ultra.

Nous avons testé les deux premiers dans nos colonnes, mais pas les suivants. Pourquoi ? Parce que les smartphones ne sortiront pas en France, même les trois modèles tout récemment annoncés par Xiaomi en Chine. Cela a été confirmé officiellement par la marque. Nous ne profiterons donc pas de ce gargantuesque module photo circulaire proposé par le Xiami 12s Ultra. Il faudra attendre la série suivante pour bénéficier d’une configuration actualisée.

Le capteur 200 MP de Samsung arriverait dans le Xiaomi 12T Pro

Car une nouvelle série est évidemment en préparation. Une série qui sera, comme les Xiaomi 11T, lancée à l’international. Et donc potentiellement en Europe. Selon les rumeurs, il s’agit ni plus ni moins que la série 12T. Ce nom commence de circuler sur les réseaux sociaux. Et il y a même quelques rumeurs à leurs sujets. L’une d’entre elles provient d’un leaker qui officie sur Twitter et dont vous pouvez retrouver un lien vers son message en fin de cet article. Il y évoque le Xiaomi 12T Pro ainsi que quelques détails de sa fiche technique.

Le premier élément important cité est la nature du capteur photo : il s’agirait d’un modèle 200 mégapixels développé par Samsung. Nous connaissons deux modèles qui répondent à cette description : le HP1 et le HP3. Ce sont deux grands capteurs qui n’ont pas encore été intégrés à un téléphone. Des rumeurs datant du début d’année affirmaient que Xiaomi comptait en équiper l’un des Xiaomi 12. Mais ce n’est pas le cas, même dans la série 12S.

Xiaomi sortira-t-il son smartphone avec le capteur 200 MP avant Motorola ?

Le Xiaomi 12T Pro serait donc l’un des premiers à bénéficier de ce capteur très haute résolution. D’autres marques pourraient lancer un smartphone avec un capteur équivalent durant l’été. Nous pensons notamment à Motorola. Pour le reste, le Xiaomi 12T Pro bénéficierait d’une mise à jour de son processeur, passant au Snapdragon 8+ Gen 1. Xiaomi lui offrirait aussi un écran AMOLED 120 Hz (déjà présent sur les 12) et 256 Go de stockage. Le prix du smartphone serait compris entre 550 et 650 euros. Sachant qu’il s’agit d’une conversion, un prix public français serait bien plus élevé. Voilà donc les premières rumeurs à propos du Xiaomi 12T Pro. Et il y en aura certainement d’autres d’ici un lancement qui aura très certainement lieu à la fin de l'été.

