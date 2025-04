Motorola présente le Edge 60 Fusion, un smartphone aussi élégant que résistant

Motorola renouvèle son fer de lance sur le marché milieu de gamme. Voici le Edge 60 Fusion, remplaçant du Edge 50 Fusion de 2024. Si Motorola profite de l’occasion pour remettre au gout du jour la fiche technique de son téléphone, la marque met aussi l’accent sur l’esthétique et la résistance du produit. En outre, comme une réponse au Galaxy A56 de Samsung, l’IA débarque dans l’offre milieu de gamme de Motorola. Présentations.

C’est devenu l’un de nos rendez-vous récurrents annuels : l’arrivée des Edge de Motorola. Souvent négligée par les consommateurs, la gamme Edge offre pourtant un joli design et un excellent rapport qualité-prix, quel que soit le segment : premium avec les modèles Pro et Ultra, abordable avec les modèles Fusion et Neo. C’était le cas en 2024 avec l'excellent Edge 50 Ultra. Et cela devrait rester le cas en 2025, même si la concurrence est de plus en plus agressive.

Premier modèle de la gamme Edge de 2025 à être officialisé : le Edge 60 Fusion. Un choix qui n’est pas très courant. Nous avons plutôt l’habitude de voir un modèle Pro pour ouvrir la voie et, éventuellement, un modèle Fusion pour l’accompagner. Cette année, seul le modèle Fusion va inaugurer le nouveau catalogue de Motorola. Mais il le fait d’assez belle manière puisque le téléphone présente, comme ses prédécesseurs, de belles améliorations pour un prix qui reste très abordable. Ce prix, c’est 399 euros. Un beau concurrent pour le tout récent Galaxy A56 de Samsung.

Le Motorola Edge 60 Fusion est résistant et beau à la fois

Que propose Motorola pour moins de 400 euros ? Commençons avec l’esthétique externe. Nous retrouvons tout d’abord le design usuel des Edge avec une coque très colorées et une intégration élégante et douce du module photo. Cette année, il y a trois coloris, toujours développés par Pantone : gris “slipstream“, turquoise « amazonite » et rose « zéphyr ». C’est la deuxième que vous pouvez découvrir sur ces photos. La version grise profite d’une coque en « cuir vegan », tandis que celle des deux autres est en fibre de verre lisse.

A l’avant, l’écran est incurvé sur les quatre côtés : une première pour un modèle Fusion. Le verre de protection est du Gorilla Glass 7i. Le téléphone est étanche (certification IP68 et IP69) et renforcé (certification MIL-STD-810H). A l’arrière, nous retrouvons deux modules photo, un flash et un capteur pour la balance des blancs et l’exposition.

La fiche technique du Motorola Edge 60 Fusion est complète

A l’intérieur, Motorola a choisi de ne pas opter pour un SoC Qualcomm, mais MediaTek. Certainement pour une question de coût. La fiche technique est complète et cohérente. Voici les détails importants à retenir :

Ecran pOLED de 6,7 pouces , compatible 1220p, 120 Hz et HDR10+

, compatible 1220p, 120 Hz et HDR10+ Processeur MediaTek Dimensity 7300 compatible 5G

compatible 5G 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avec extension microSDXC

Batterie 5200 mAh compatible charge rapide 68 watts

compatible charge rapide 68 watts Capteur photo principal Sony Lytia 700 50 MP, avec stabilisateur optique

50 MP, avec stabilisateur optique Capteur selfie 32 mégapixels

Compatibilité Dolby Atmos en audio

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Android 15

3 ans de mise à jour d’Android et 6 ans de patch de sécurité

A cela s’ajoute Moto AI, l’ensemble des outils d’intelligence artificielle développés ou adaptés par Motorola, que nous retrouvions déjà dans les modèles haut de gamme Edge et Razr de 2024. Cela comprend des optimisations de prise de vue pour la photo, l’amélioration de la stabilisation en vidéo, la création d’images avec Magic Canvas, la retranscription de conversation, ou encore la version améliorée de Smart Connect. Notez aussi l’intégration d’une fonction appelée Remember This qui sert à sauvegarder des « idées » sous forme de texte, de photos ou de captures d’écran. Un outil qui nous rappelle Essential Space du Nothing Phone 3a Pro…

Le smartphone est disponible à partir du 4 avril en France, en exclusivité temporaire (pendant 3 semaines) chez Boulanger. Durant cette période, le produit fait l’objet d’une très belle promotion : 50 euros de remise immédiate et 70 euros de carte cadeau. Le Edge 60 Fusion revient alors à 282 euros. Motorola nous informe que le téléphone arrivera après chez les autres distributeurs. Mais leur offre de lancement sera moins intéressante… Nous vous donnons rendez-vous très rapidement pour le test du Edge 60 Fusion.