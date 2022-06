Mort d’Internet Explorer : des millions de PC font de la résistance et utilisent toujours le navigateur de Microsoft

Même si Microsoft a annoncé il y a deux ans déjà la mort d'Internet Explorer, beaucoup d'utilisateurs et d'entreprises ne s'y sont pas préparés. D'après une étude de Lansweeper, ils sont même encore des millions à travers le monde à utiliser le vieux navigateur.

Ce mercredi 15 juin 2022, c'est la der des ders pour Internet Explorer. Après 27 ans de bons et loyaux services, l'ancestral navigateur de Microsoft tire sa révérence. Le géant du logiciel a décidé d'arrêter tout support de son navigateur. Et qui dit arrêt de support, dit possibilités accrues qu'Internet Explorer devienne le terrain de jeu préféré des hackers.

Un navigateur qui n'est plus mis à jour est un navigateur qui n'est plus sécurisé. Voilà pourquoi Microsoft conseille depuis des mois de migrer vers un autre navigateur… En n'oubliant pas au passage de prioriser son propre logiciel, Microsoft Edge. En revanche, et c'est assez inquiétant, un très grand nombre d'utilisateurs exploitent toujours Internet Explorer à quelques heures de l'échéance.

Selon une étude réalisée par Lansweeper et relayée par nos confrères de Techradar, 47% des PC tournant actuellement sous Windows 10 vont devoir être mis à jour, parce que leurs utilisateurs font toujours appel à Internet Explorer. Soit des millions de PC à travers le monde. un phénomène qui touche principalement les entreprises.

Microsoft lâche Internet Explorer, les utilisateurs et entreprises s'accrochent

Pour rappel, c'est en août 2020 que Microsoft a annoncé la mort d'Internet Explorer 11. Depuis, le logiciel a été progressivement retiré des nouvelles versions de Windows 10 de Microsoft 365. Mais alors, pourquoi compte-t-on autant d'utilisateurs d'Internet Explorer encore aujourd'hui ?

Dans son rapport, Lansweeper explique que 79% des PC n'utilisent pas la toute dernière version de Windows 10. Selon l'étude en question, la version la plus répandue de Windows 10 est la 2004, laquelle est sortie en mai 2020, alors que 3 mises à jour majeures ont été déployées depuis lors.

Selon Roel Decneut, directeur de la stratégie chez Lanwseeper, « il peut y avoir de nombreuses raisons pour les entreprises de retarder la mise à jour, notamment en étant plus conservatrices, en ayant des problèmes plus urgents à traiter ou simplement en n’ayant aucune visibilité sur la version des systèmes d’exploitation qu’elles exécutent. Les organisations auront besoin d’une vue d’ensemble de chaque appareil qu’elles possèdent lorsque la prise en charge d’Internet Explorer 11 prendra fin. Sans ces données, elles resteront vulnérables. »

Notez cependant qu'Internet Explorer n'est pas totalement mort, puisque Microsoft Edge inclut un mode spécifique de compatibilité avec l'ancien navigateur. Si vous en avez vraiment besoin, pour y accéder, le plus pratique reste d'activer le bouton adéquat dans la barre d'outils. Cliquez simplement sur l'icône des “Paramètres et plus” située tout en haut à droite du navigateur, puis rendez-vous sur Apparence > Sélectionnez les boutons à afficher dans la barre d'outils > Bouton Mode Internet Explorer.