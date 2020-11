Windows 10 fait la promotion de Microsoft Edge en plein écran, difficile d’y échapper

Microsoft franchit une nouvelle étape, afin de pousser les utilisateurs de Windows 10 à définitivement migrer vers Edge. L'éditeur de Redmond préconise l'utilisation du navigateur de manière peu subtile : une page s'affiche désormais en plein écran directement dans l'OS.

Il y a quelques mois, Microsoft faisait la promo en plein écran de certains de ses services, comme Windows Hello, OneDrive ou Office 365. Aujourd'hui, c'est le navigateur Edge qui “profite” d'une telle publicité au sein de Windows 10. Microsoft encourage par tous les moyens les utilisateurs du système d'exploitation à lâcher la concurrence et à migrer vers sa propre solution.

Une nouvelle page du module OOBE (Out-of-box experience) vient donc d'être intégrée à Windows 10, page qui invite les utilisateurs à recourir à Edge et à en faire le navigateur par défaut. Et difficile de passer à côté quand la page en question s'affiche en plein écran.

Microsoft recommande d'utiliser Edge et de l'épingler à la barre des tâches

Bien que Microsoft Edge gagne chaque mois un peu plus de parts de marché, notamment depuis que le navigateur est passé sous pavillon Chromium, c'est encore loin d'être suffisant pour rattraper Google. Si l'on en croit les statistiques de NetMarketShare, Chrome compte 69,53% d'adeptes sur les ordinateurs de bureau, tandis que Edge n'en recense que 9,71%. Certes, le navigateur de Microsoft est passé devant Firefox, mais il lui reste encore pas mal de chemin à parcourir avant de parvenir à rejoindre l'indétrônable Chrome.

Mais une nouvelle fonctionnalité de Windows 10 pourrait accélérer l'adoption de Microsoft Edge. Le système d'exploitation affiche désormais une page en plein écran, afin d'inciter les utilisateurs à l'exploiter en guise de navigateur par défaut. L'écran en question s'affiche après une mise à jour de Windows 10, lors d'une nouvelle installation de l'OS ou même depuis le module Paramètres du système d'exploitation. Micrososft y prodigue quelques conseils concernant son écosystème et depuis peu, y fait donc la promotion de Edge. Le géant de Redmond recommande aux utilisateurs d'ajuster sur leurs paramètres de navigation” en le configurant comme navigateur par défaut, et en l'épinglant à la fois dans la barre des tâches et sur le bureau de Windows 10.

À l'heure actuelle, il ne semble pas possible de se départir de ce genre d'affichage. Certes, il est possible de fermer la page en question ou de refuser la mise à jour des paramètres de navigation. Mais au bout de quelques heures / quelques jours, les recommandations de Microsoft réapparaîtront dans le module Paramètres.

En somme, Microsoft force un peu la main de celles et ceux qui continuent à préférer Chrome, Firefox ou même Internet Explorer, qui n'a pas encore dit son dernier mot, aussi surprenant que cela puisse paraître.