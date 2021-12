Disney + : top 15 des meilleurs films du catalogue

Disney + regroupe des centaines et des centaines de films dans son catalogue. Dans ce dossier, nous en avons sélectionné quinze qui valent le coup. Dessins animés, films d’aventures, d’action, historiques, comédies romantiques… il y en a pour tous les goûts !

Disney+ dispose d’un des plus gros catalogues du marché en termes de films. Nous n’y retrouvons pas seulement les films Disney, les Marvel et les Star Wars, mais également bon nombre de productions de la 20th Century Fox dans le catalogue Star.

Dans ce dossier, nous avons décidé de mettre en avant les quinze meilleurs films présents sur la plate-forme selon nous. Pour cela, nous nous sommes basés sur leur réception critique, notamment grâce à leur score sur l’agrégateur Rotten Tomatoes. Nous avons également tenté de diversifier les genres et limité la place des films Star Wars et Marvel afin qu’ils ne prennent pas tout le classement. Après tout, Disney+ est aussi populaire à cause d’eux. Enfin, il faut signaler que cette liste n'est pas un classement. Le cinéma, c'est subjectif, après tout.

Voici la liste des quinze films à voir sur Disney + :

Braveheart (1995)

Film culte de Mel Gibson, Braveheart est une épopée historique épique. Nous suivons les aventures de William Wallace, héros écossais du XIIIe siècle qui se bat contre la domination de la couronne d’Angleterre. Aventures, camaraderie, batailles gigantesques, Braveheart est l’essence même du film historique des années 1990.

La Forme de l’Eau (2017)

Oscar du meilleur film en 2018, La Forme de l’Eau de Guillermo Del Toro raconte l’histoire d’amour entre Elisa, femme de ménage dans un centre de recherche militaire, et une créature amphibien. Un film étrange, poétique, porté par une ambiance onirique sous fond de guerre froide.

Titanic (1997)

Est-il encore nécessaire de présenter le chef-d’œuvre de James Cameron ? Histoire d’amour, film historique, d'action et d'aventure, Titanic mélange habilement les genres. Un film culte qui avait explosé tous les records à sa sortie.

Edward aux mains d’argent (1990)

Edward est une créature étrange et inachevée qui est sortie de son château pour goûter à la vie monotone des banlieues américaines. Film aussi drôle que mélancolique, Edward aux mains d’argent est l’un des premiers grands rôles de Johnny Depp au cinéma.

Avengers (2012)

Loki attaque la Terre et Nick Fury réunit tous les plus grands héros pour le combattre. The Avengers est un film important qui a changé le visage du blockbuster des années 2010, imprimant même le concept d’univers cinématographique dans la tête du grand public. Le symbole du film pop-corn par excellence. Idéal pour une soirée détente en famille.

28 jours plus tard (2002)

Le film de zombies a toujours été très codifié, jusqu’à ce que Danny Boyle envoie tout valser avec 28 jours plus tard. Glaçant, anxiogène, jouissif, il s’agit là d’une des meilleures productions du genre. Un film dur, gore, qui n'est pas pour les enfants. Sa suite, 28 semaines plus tard, est aussi sur Disney+.

Willow (1988)

Avant Frodon, il y avait Willow ! Ce film de fantasy réalisé par Ron Howard nous emmène dans un monde enchanteur peuplé de créatures fascinantes et de dangers. Un film doudou pour les trentenaires. À noter qu’une série Disney + qui fera suite au film est actuellement en préparation.

Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin (1986)

Ce n’est pas le film le plus célèbre de John Carpenter, mais c’est incontestablement son plus fou. Aventure déjantée aux relents pulp, Jack Burton est un film culte à bien des égards. On y retrouve Kurt Russel au sommet de sa carrière.

Pretty Woman (1990)

LA comédie romantique par excellence. Un homme d’affaires incarné par Richard Gere tombe amoureux d’une prostituée jouée par Julia Roberts. Une comédie culte, souvent imitée, mais jamais égalée.

Alien, le huitième passager (1979)

L’un des piliers des films de science-fiction. Premier grand succès de Ridley Scott, Alien est un film prenant à l’ambiance incroyablement pesante. Un chef-d’œuvre absolu, même plus de quarante ans après sa sortie. Les suites sont aussi sur Disney+.

Die Hard : Piège de Cristal (1990)

À sa sortie, Die Hard a signé le renouveau du film d’action. Le concept est simple : un immeuble, des terroristes, un flic qui compte bien leur mettre des bâtons dans les roues. Considéré comme l’une des meilleures productions du genre, le film a lancé la carrière d’un certain Bruce Willis. Les suites sont aussi sur Disney+. Nous avons une affection toute particulière pour Une Journée en Enfer, le troisième volet.

Star Wars Episode V, l’Empire Contre-Attaque (1980)

L’Empire Contre-Attaque est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs blockbusters jamais réalisés. Il représente en effet la quintessence de ce que les fans aiment dans Star Wars. Cet épisode V apparaît dans notre liste, mais ce sont en réalité les trois films de la trilogie originale qui mériteraient d’y figurer.

Avatar (2009)

Douze ans après Titanic, James Cameron a encore fait exploser le box-office avec Avatar. Sorte de Pocahontas dans l’espace, ce film est en réalité une prouesse technique, démocratisant la motion capture et la 3D au cinéma. On y suit Sully, militaire qui est envoyé sur la planète Pandora et qui va s’intégrer à la civilisation des Na'vis.

Là-Haut (2009)

Carl Frendricksen est un vieux monsieur qui rêve d’évasion. Il s’envole alors vers l’Amérique du Sud en attachant des ballons sur sa maison. Pas de chance pour lui, le jeune Russell s’est invité dans l’aventure. Un film poétique, idéal pour la famille.

Le Roi Lion (1994)

L’un des plus grands succès des studios Disney. Simba est le fils de Mufasa, le roi des lions, mais quand ce dernier est assassiné, il se voit contraint à l’exil. Une adaptation d’Hamlet au pays des animaux.