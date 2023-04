Montres connectées : ces écrans aux bordures ultrafines vont inonder le marché, 1 mm d’épaisseur !

Les montres connectées sont devenues des accessoires indispensables pour de nombreux utilisateurs. Dans ce domaine là aussi, les fabricants d’écrans rivalisent d’innovation pour proposer un espace d’affichage toujours plus vaste. TCL et sa filiale ont présenté une dalle avec une bordure très très fine.

Le célèbre leaker Ice Universe a partagé sur Twitter une publicité pour probablement l’écran de smartphone à la bordure la plus fine qu’il soit possible de produire à l’heure actuelle. Avec cette dalle OLED, la compagnie chinoise TCL, à travers sa filiale Huaxing, se targue en toutes lettres de proposer une surface d’affichage de 83 % et une résistance mécanique accrue de 570 %.

TCL Huaxing The ultra-narrow bezel technology developed for smart watches is only 1.65mm, and the screen ratio can reach 83% pic.twitter.com/k5hP2FJYPe — Ice universe (@UniverseIce) April 28, 2023

La publicité nous dévoile en effet une montre de marque indéterminée au corps rectangulaire. De par sa forme, le modèle présenté vient donc chasser sur les terres de l’Apple Watch Series 8. Alors que la bordure de la smartwatch d’Apple avoisine 1,7 mm d’épaisseur, la bordure de l’écran TCL ne mesure que 1,65 mm. Une différence qui paraît minime au premier abord, mais le gain est esthétique autant que pratique, d’autant plus que la compagnie chinoise est réputée pour l’efficience de ses dalles, qui jouissent du coup d’une bonne autonomie.

Cet écran de TCL présente la bordure la plus fine du monde

La Watch S2, la montre connectée la plus haut de gamme de Xiaomi, devrait sortir sous peu dans nos contrées. Elle sera proposée en deux formats, 42 ou 46 mm, avec un écran AMOLED circulaire de 1,32 ou 1,43 pouce et une résolution de 466 x 466 px. De par sa forme et ses fonctionnalités, il viendra se frotter à les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro de Samsung, dont elle constituera une alternative sans doute plus abordable.

Cette innovation de TCL pourrait aussi se retrouver dans les smartphones qui sortiront en 2024. Le Xiaomi 13 propose déjà les bordures les plus fines du marché. Le fabricant chinois fera-t-il encore mieux avec son futur appareil haut de gamme ? Il est impossible pour l’heure de se prononcer, mais sachant que TCL/Huaxing a annoncé la production de masse de ce type d'écran, et qu'il a noué un partenariat de longue date avec Xiaomi, il se pourrait bien que la bordure du Xiaomi 14 ne dépasse pas le millimètre d'épaisseur.