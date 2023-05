Huawei Watch 4 : la montre offre une fonctionnalité indispensable pour les personnes diabétiques

Depuis des années, on attend avec impatience l'ajout d'une fonction de contrôle non invasif de la glycémie aux smartwatches, et c’est Huawei qui vient finalement couper l’herbe sous le pied de Samsung et d’Apple grâce à sa prochaine Watch 4.

Dans un récent message publié sur Weibo, Richard Yu, directeur de l'unité consommateurs de Huawei, a partagé une vidéo présentant les caractéristiques de la Huawei Watch 4. Parmi elles, une fonctionnalité qui va révolutionner la vie des personnes atteintes de diabète. Le clip montre une femme qui ajoute du sucre à son café, puis le retire lorsqu'elle reçoit une alerte de sa montre l'avertissant d'un risque d'hyperglycémie.

Apple travaillerait sur la même fonctionnalité pour l'Apple Watch, car elle serait très utile aux diabétiques insulinodépendants qui doivent mesurer leur taux de glycémie plusieurs fois par jour. Cependant, le développement d’un tel capteur aurait pris du retard, et il faudra encore patienter plusieurs années avant que le fabricant américain se décide à l’ajouter à ses montres.

La Watch 4 de Huawei va vous alerter si votre taux de sucre n’est pas normal

Cette fonction d'alerte à l'hyperglycémie distingue la Huawei Watch 4, des autres montres connectées déjà présentes sur le marché, car elle fournit une indication précoce aux diabétiques, leur permettant de prendre des mesures en temps utile.

Cependant, il est important de noter que la Huawei Watch 4 ne fournit pas de relevés de glycémie à la demande comme les méthodes de test traditionnelles. Elle s'appuie plutôt sur « 10 indicateurs de santé en 60 secondes », dont la fréquence cardiaque et les caractéristiques des ondes de pouls, pour évaluer l'état de santé de l'utilisateur. Huawei affirme que cette fonction a été développée après une surveillance et des tests approfondis des données relatives à la glycémie pendant 100 000 heures et regroupant 800 000 données.

Comme d’habitude, Huawei précise aussi que la Huawei Watch 4 n'est pas un appareil médical et que les informations qu'elle fournit ne le sont qu'à titre indicatif. Il est également déconseillé aux diabétiques de type 1, dont le pancréas ne produit pas d'insuline, d'utiliser cette technologie, alors que les diabétiques de type 2, qui sont résistants à l'insuline, peuvent en bénéficier.

Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage au sujet de la montre le 30 mai prochain, le jour de sa présentation en Chine. Il reste maintenant à savoir si elle arrivera chez nous. Elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,5 pouce et fonctionne sous HarmonyOS 3.1. On a également droit à une autonomie de trois jours et des fonctionnalités assez classiques telles que la mesure de l'oxygène dans le sang et l'électrocardiogramme (ECG).