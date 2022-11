Canal+ annonce une nouvelle hausse des prix pour son abonnement avec Disney+

Canal+ n’en finit plus d’augmenter ses tarifs depuis quelques mois. Après la hausse de son abonnement dédié au moins de 26, c’est désormais son offre Série Limitée Canal+ & Disney+ qui est réévaluée à hauteur de 27,99 € par mois. La faute à la TVA imposée par Bercy à 20 %, contre 10 % auparavant.

Souvenez-vous : en juin dernier, le ministère des Finances estime que l’activité de Canal+ se rapproche de plus en plus de celle de Netflix et des autres plateformes de SVOD. En conséquence, l’administration fiscale décide de réévaluer la TVA qui lui est imputée. De 10 %, celle-ci est passée soudainement à 20 %. On pouvait alors s’attendre à ce que cette hausse se répercute sur les téléspectateurs. Cela n’a pas manqué.

Il y a quelques jours, la chaîne de télévision annonce une première hausse des prix. Son abonnement dédié aux utilisateurs de moins de 26 ans est ainsi passé de 20,49 € par mois à 22,99 €/mois. Malheureusement, ce n’est pas prêt de s’arrêter là. En effet, plusieurs abonnés ont aujourd’hui reçu un mail de la part de l’entreprise, leur annonçant une nouvelle hausse, cette fois-ci pour l’abonnement Série Limitée Canal+ & Disney+.

Votre abonnement Série Limitée Canal+ & Disney+ va désormais coûter plus cher

Jusqu’à maintenant, cet abonnement a coûté 24,99 € par mois. Autant dire que l’augmentation va se faire ressentir, puisque l’offre coûte désormais 27,99 € par mois, soit un écart de 3 € tout de même. Petite précision tout de même, cette hausse ne concerne que les abonnés ayant souscrit à une offre sans engagement. Pour tous les autres, le prix devrait rester inchangé, puisque leur contrat stipule qu’ils ont le droit de résilier à tout moment sans frais si le tarif est modifié par Canal+.

Sur le même sujet : Canal+ reprend enfin la diffusion des chaînes du groupe TF1

Le constat est assez accablant : s’il y a débat sur l’étiquette SVOD de Canal+, tous les autres services, de Netflix à Disney+, augmentent un à un leurs prix. D’autant que chacun a été particulièrement clair sur son intention de continuer sur cette voie dans les mois à venir. Canal+, de son côté, devrait également étendre cette stratégie au reste de ses abonnements d’ici quelques jours ou quelques semaines.