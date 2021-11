Molotov racheté pour 164 millions d’euros par le groupe américain fuboTV

Le service d'IPTV Molotov s'est fait racheter. Celui qui permet de regarder des dizaines de chaînes de télévision par Internet, et même de profiter des programmes en replay, appartient désormais au groupe américain fuboTV. Valeur de la transaction ? 164,3 millions d'euros.

Molotov, qui compte plus de 12 millions d'utilisateurs, passe sous pavillon américain. La société française, qui compte actuellement plus d'une centaine d'employés sur Paris, vient de se faire racheter par le groupe états-unien fuboTV. L'objectif de ce rachat par une entreprise américaine est clair. Molotov explique vouloir étendre son activité au niveau mondial, tout en s'occupant de la gestion “européenne” des opérations du groupe fuboTV.

Alors qu'elle était un temps au bord de la faillite, et que Xavier Niel se proposait d'investir pour 15 millions d'euros pour la sauver, voilà que la plateforme Molotov se fait donc racheter par une entreprise américaine pour un montant bien supérieur. Le rachat est effectué via une opération en numéraire et en titres, le tout pour 164,3 millions d'euros (190 millions de dollars). Côté direction, rien ne change le PDG et fondateur Jean-David Blanc conserve son poste et devient en même temps Chief Strategy Officer.

Molotov se fait racheter par fuboTV… Mais c'est quoi fuboTV, au fait ?

Si beaucoup d'utilisateurs associent Molotov à un service gratuit, rappelons que l'offre à 0 € ne constitue que la surface de l'iceberg. En réalité, le modèle gratuit ne permet d'accéder qu'à 34 chaînes sur 1 seul écran. Pour visionner 58 chaînes sur 4 écrans, il faut débourser 3,99 €/mois. Et dans le cas où l'on souhaiterait accéder à 96 chaînes sur 4 écrans, l'abonnement passe à 9,99 €/mois. Et Molotov ne se cantonne plus à la diffusion de chaînes de TV. Depuis octobre 2021, le service propose par exemple “Molotov grand cinéma”, qui permet d'accéder à des 14 chaînes et services de SVoD, comme Starzplay, FilmoTV, Ciné+ de Canal Plus, etc.

« Molotov s'est imposée comme la référence des plateformes de télévision en streaming, financées par l’abonnement et la publicité », explique le cofondateur et PDG de fuboTV, David Gandler. « Nous sommes convaincus que cette acquisition stratégique contribuera à faire de fuboTV une plateforme mondiale à fort levier opérationnel, unique en son genre pour tous les fans de sport et leurs familles. Avec Molotov, nous sommes impatients d'offrir aux utilisateurs du monde entier une expérience de streaming TV véritablement inédite dans sa catégorie ».

De là à imaginer que fuboTV débarque prochainement en France, il n'y a qu'un pas. Si fuboTV est peu connu dans l'Hexagone, rien n'anormal à cela, puisque le service est uniquement accessible aux États-Unis, au Canada et en Espagne. Fondé en 2015, fuboTV est un service de VOD américain qui retransmet en direct des événements sportifs de la NFL (National Football League), de la NBA (National Basketball Association) ou de la NHL (Nation Hockey League). Mais le service propose également des séries TV, des films et des actualités. Parmi ses actionnaires, on trouve Disney, AMC, Comcast, Viacom et Northzone.